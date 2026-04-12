Märchen-Marathon an Christi Himmelfahrt im Ersten

Bevor am Feiertag vielerorts die Bollerwagen rollen, schickt Das Erste die Zuschauer am Donnerstag, 14. Mai, zunächst ins Reich der Fantasie: Den Auftakt macht am Morgen der Märchenfilm «Das Märchen vom Schlaraffenland». Im Mittelpunkt steht der junge Paul, der sich auf eine abenteuerliche Reise begibt, um seine kranke Schwester zu retten. Zwischen Hunger, Hoffnung und Täuschung gelangt er schließlich in eine Welt des Überflusses, in der Würste an Bäumen wachsen und ein Jungbrunnen ewige Jugend verspricht. Der Film von Regisseur Carsten Fiebeler verbindet klassische Märchenmotive mit modernen Erzählansätzen.
Im Anschluss folgt um 09.25 Uhr «Die Sendung mit der Maus» mit Woran glaubst Du?, die sich dem Thema Glaube aus kindlicher Perspektive nähert. In Interviews und Beiträgen geht es um religiöse Vorstellungen, persönliche Überzeugungen und die Frage, was Menschen eigentlich glauben von Gott bis zu Fantasiewesen. Damit schlägt Das Erste bereits thematisch die Brücke zum Feiertag Christi Himmelfahrt.
Ab 11.00 Uhr kehrt Das Erste dann wieder zur Märchenwelt zurück und zeigt «Rumpelstilzchen», gefolgt von «König Drosselbart» um 12.00 Uhr. Beide Produktionen greifen bekannte Stoffe der Gebrüder Grimm auf und erzählen von Hochmut, Liebe und der Suche nach dem eigenen Glück. Damit bietet der Sender am Feiertag ein bewusst familienfreundliches Programm, das Tradition, Religion und Unterhaltung miteinander verbindet.
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