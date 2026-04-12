Marybeth Sprows kommt zu Hallmark zurück

Köpfe

Hallmark Media verstärkt sein Seriengeschäft und befördert zugleich eine zentrale Personalie im Casting.

Beim US-Unternehmen Hallmark Media kommt es zu personellen Veränderungen auf Führungsebene: Marybeth Sprows kehrt als Senior Vice President, Original Series zurück und soll künftig sowohl bestehende als auch neue Serienentwicklungen verantworten. Zuletzt war sie bei Sony Pictures Television tätig, wo sie den Bereich AFFIRM Television aufgebaut und geleitet hat.Sprows bringt umfangreiche Erfahrung aus Entwicklung und Produktion mit, unter anderem durch Stationen bei Imagine Television und Bad Robot. Zu ihren bisherigen Projekten zählen neben TV-Filmen auch Dokumentationen und Literaturadaptionen. Bei Hallmark soll sie nun die strategische Weiterentwicklung des Serienportfolios vorantreiben.Parallel dazu wird Tatiana Erasme zur Vice President, Casting & Talent Strategy befördert. Sie ist bereits seit 2017 im Unternehmen tätig und hat maßgeblich die Besetzungsstrategie für zahlreiche Hallmark-Produktionen geprägt. In ihrer neuen Rolle soll sie die Talentstrategie unternehmensweit weiterentwickeln und optimieren. Beide Personalien berichten künftig an Programmchefin Michelle Vicary. Mit den Änderungen setzt Hallmark Media auf Kontinuität und Ausbau seines Kerngeschäfts rund um familienfreundliche Serien und Filme  ein Bereich, der weiterhin zentral für die Markenstrategie des Unternehmens bleibt.