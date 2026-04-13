US-Fernsehen

«4X20: Quick Hits»: Hulu zeigt Trailer zur Cannabis-Anthologie

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Die neue Doku-Reihe «4X20: Quick Hits» startet am 20. April bei Hulu und international bei Disney+.

Der Streamingdienst Hulu hat den offiziellen Trailer zur neuen Anthologie-Serie «4X20: Quick Hits» veröffentlicht. Das Format, produziert von Jimmy Kimmel, besteht aus vier jeweils rund 20-minütigen Dokumentationen, die sich mit Cannabis-Kultur und ihren Geschichten auseinandersetzen. «4X20: Quick Hits» erscheint vollständig am 20. April und ist in den USA auch über das Bundle mit Disney+ verfügbar. International wird die Serie direkt bei Disney+ bereitgestellt.

Inhaltlich setzt die Reihe auf unterschiedliche Perspektiven: So beleuchtet eine Episode die Entstehung des Kultfilms Harold & Kumar Go to White Castle, während eine andere die Geschichte des High Times-Magazins und seines Gründers erzählt. Weitere Filme widmen sich einem kuriosen Low-Budget-Klassiker aus der Szene sowie einem Glasbläser, der mit seiner Bong-Firma ins Visier der Behörden geriet.

Jede Folge stammt von einem eigenen Regisseur und verfolgt einen dokumentarischen Ansatz, der persönliche Geschichten mit kulturellen Entwicklungen verbindet. Die Serie versteht sich dabei als Hommage an eine Szene, die über Jahrzehnte hinweg geprägt wurde  zwischen Subkultur, Protestbewegung und wachsender gesellschaftlicher Akzeptanz.



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