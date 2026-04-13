«Kommissar Beck»: ZDF zeigt neue Folgen des Schwedenkrimis

Mit «Kommissar Beck» zeigt das ZDF ab Sonntag, den 17. Mai, um 22:15 Uhr neue Folgen der traditionsreichen Krimireihe und setzt damit auf nordische Spannung. Die Produktion basiert auf den Romanfiguren von Maj Sjöwall und Per Wahlöö und markiert zugleich den Auftakt von insgesamt vier neuen Episoden, die jeweils sonntags ausgestrahlt werden.
Im Mittelpunkt steht diesmal ein brutaler Überfall in Stockholm: Drei Täter, getarnt als Motorradkuriere, dringen in die Wohnung eines Steuerberaters ein und erschießen ihn. Was zunächst wie ein Raubüberfall wirkt, entpuppt sich schnell als komplexer Fall mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Das Opfer führte offenbar ein Doppelleben und war in Geldwäschegeschäfte verwickelt.
Eine zentrale Rolle übernimmt Vilhelm Beck (Valter Skarsgård), der als erster Polizist am Tatort eintrifft. Er zweifelt früh an der naheliegenden Erklärung und vermutet einen Zusammenhang zu einem früheren Verbrechen. Doch seine Theorie stößt innerhalb der Mordkommission zunächst auf Skepsis. Als Vilhelm eigenmächtig weiterermittelt, bringt er sich in Konflikt mit seiner Vorgesetzten und wird schließlich überraschend selbst Teil des Teams. Neben Peter Haber als Martin Beck und Jennie Silfverhjelm als Alex Beijer setzt die Folge auf ein eingespieltes Ensemble und klassische Krimistrukturen. Inszeniert wurde «Kommissar Beck» von Per Hanefjord nach einem Drehbuch von Annika Sandahl. Die Episode ist parallel zur Ausstrahlung auch in der ZDFmediathek abrufbar.
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