TV-News

«Kommissar Beck»: ZDF zeigt neue Folgen des Schwedenkrimis

von

Vier neue Folgen sind Mitte bis Ende Mai im ZDF zu sehen. Die neuen Geschichten werden wieder ein großes Publikum erreichen.

Mit «Kommissar Beck» zeigt das ZDF ab Sonntag, den 17. Mai, um 22:15 Uhr neue Folgen der traditionsreichen Krimireihe und setzt damit auf nordische Spannung. Die Produktion basiert auf den Romanfiguren von Maj Sjöwall und Per Wahlöö und markiert zugleich den Auftakt von insgesamt vier neuen Episoden, die jeweils sonntags ausgestrahlt werden.

Im Mittelpunkt steht diesmal ein brutaler Überfall in Stockholm: Drei Täter, getarnt als Motorradkuriere, dringen in die Wohnung eines Steuerberaters ein und erschießen ihn. Was zunächst wie ein Raubüberfall wirkt, entpuppt sich schnell als komplexer Fall mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Das Opfer führte offenbar ein Doppelleben und war in Geldwäschegeschäfte verwickelt.

Eine zentrale Rolle übernimmt Vilhelm Beck (Valter Skarsgård), der als erster Polizist am Tatort eintrifft. Er zweifelt früh an der naheliegenden Erklärung und vermutet einen Zusammenhang zu einem früheren Verbrechen. Doch seine Theorie stößt innerhalb der Mordkommission zunächst auf Skepsis. Als Vilhelm eigenmächtig weiterermittelt, bringt er sich in Konflikt mit seiner Vorgesetzten  und wird schließlich überraschend selbst Teil des Teams. Neben Peter Haber als Martin Beck und Jennie Silfverhjelm als Alex Beijer setzt die Folge auf ein eingespieltes Ensemble und klassische Krimistrukturen. Inszeniert wurde «Kommissar Beck» von Per Hanefjord nach einem Drehbuch von Annika Sandahl. Die Episode ist parallel zur Ausstrahlung auch in der ZDFmediathek abrufbar.

Mehr zum Thema... Kommissar Beck TV-Sender ZDF
Kurz-URL: qmde.de/170675
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«4X20: Quick Hits»: Hulu zeigt Trailer zur Cannabis-Anthologienächster Artikel«Girls-Trip: Katholikentagsedition»: Drei Freundinnen zwischen Wellness und Glaubensfestival
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «Girls-Trip: Katholikentagsedition»: Drei Freundinnen zwischen Wellness und Glaubensfestival TV-News ZDF blickt auf 16 Jahre Regierungszeit Merkels zurück TV-News «Abschlussgottesdienst zum Katholikentag»: ARD überträgt Feier aus Würzburg TV-News «Kalt»: ARD-Drama über Schuld und Verantwortung TV-News ARD-Doku über Missbrauch an Musikhochschulen TV-News «ARD History»: FC St. Pauli zwischen Mythos und Vergangenheit TV-News ZDF rekonstruiert Katastrophennacht von der Ahrtalflut

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung