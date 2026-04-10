«Emily in Paris» dreht Staffel 6 mit neuen Schauplätzen in Europa

Die Erfolgsserie «Emily in Paris» bleibt auf Expansionskurs: Für die sechste Staffel plant Netflix neue internationale Schauplätze. Wie aus Branchenkreisen bekannt wurde, sollen die kommenden Episoden unter anderem in Griechenland und Monaco entstehen. Die Dreharbeiten beginnen im Mai, wie das US-Branchenblatt Variety exklusiv vermeldet. Damit erweitert die von Darren Star entwickelte Serie ihr ohnehin glamouröses Setting, das bislang unter anderem Paris, Rom, Venedig und Saint-Tropez umfasste. Auch in Staffel sechs dürfte die Mischung aus Romantik, Lifestyle und internationalen Locations eine zentrale Rolle spielen.
Zurückkehren wird das bekannte Ensemble um Lily Collins als Emily. Ebenfalls wieder mit dabei sind unter anderem Ashley Park, Lucas Bravo und Lucien Laviscount. Inhaltliche Details hält Netflix noch unter Verschluss, allerdings deutet vieles darauf hin, dass die Beziehung zwischen Emily und Gabriel erneut in den Fokus rückt.
Die fünfte Staffel war zuletzt erfolgreich gestartet und konnte sich direkt in den Top 10 des Streamingdienstes platzieren. Die Serie zählt damit weiterhin zu den verlässlichen Publikumserfolgen von Netflix und bleibt ein wichtiger Bestandteil des internationalen Serienangebots. Produziert wird «Emily in Paris» von Paramount Television Studios gemeinsam mit Darren Star Productions und Jax Media.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel