«Lisa Ann Walter: It Was An Accident»: Hulu kündigt Comedy-Special an

Mit «Lisa Ann Walter: It Was An Accident» bringt Hulu am Freitag, den 15. Mai, ein neues Comedy-Special an den Start. In den USA erscheint die Produktion auch im Bundle über Disney+, während internationale Zuschauer das Programm direkt über Disney+ abrufen können. Das Comedy-Programm ist Teil der «Hularious»-Reihe, mit der Hulu verstärkt auf Stand-up-Inhalte setzt. Neben Walter gehören auch bekannte Namen wie Bill Burr, Jim Gaffigan oder Kumail Nanjiani zum Line-up. Weitere Specials sind bereits angekündigt und sollen im Laufe des Jahres folgen.
Das Special markiert das lange erwartete Stand-up-Debüt von Lisa Ann Walter, die vielen als Melissa Schemmenti aus der Serie «Abbott Elementary» bekannt ist. In ihrem Programm widmet sie sich Themen wie dem Älterwerden, Selbstzweifeln und gesellschaftlichen Entwicklungen erzählt aus der Perspektive einer Gen-X-Komikerin mit bewusst ungefiltertem Blick auf die Welt.
Walter zeichnet dabei nicht nur für die Performance verantwortlich, sondern fungiert auch als Autorin, Regisseurin und Executive Producerin. Unterstützt wird das Projekt unter anderem von Sheryl Lee Ralph. Produziert wurde das Special von Art & Industry.
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