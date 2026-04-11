US-Fernsehen

Lifetime baut Romance-Reihe aus: Vier neue Filme im Mai

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Der US-Sender Lifetime erweitert seine «Love of a Lifetime»-Reihe und setzt im Mai auf wöchentliche Liebesfilme.

Der US-Sender Lifetime hat sein Frühjahrs-Line-up der «Love of a Lifetime»-Filme komplettiert und setzt im Mai auf ein klares Konzept: Jeden Samstag soll ein neuer romantischer Fernsehfilm Premiere feiern. Los geht es am 9. Mai, danach folgen wöchentlich weitere Produktionen bis Ende des Monats.

Den Auftakt macht «Love, Again» mit Valerie Bertinelli, Henry Czerny und Eric McCormack. Im Mittelpunkt steht ein Ehepaar, dessen Leben durch eine Alzheimer-Diagnose erschüttert wird. Eine Woche später, am 16. Mai, folgt «Faith & Forgiveness: A Duck Dynasty Love Story» mit Haley Ramm und Luke Benward, das auf einer wahren Geschichte basiert und Themen wie Vertrauen, Glauben und Vergebung verhandelt.

Am 23. Mai setzt Lifetime auf «When I Said I Do» mit Sarah Drew und Eric Johnson. Die Geschichte erzählt von einer Witwe, die nach einem schweren Verlust wieder den Mut zur Liebe finden muss. Den Abschluss bildet am 30. Mai «Where the Heart Lands», inszeniert von Haylie Duff und mit Jana Kramer sowie Tyler Johnson in den Hauptrollen.

Mit der erweiterten Reihe knüpft Lifetime an den Erfolg der bisherigen Filme an, die zuletzt mehrere Millionen Zuschauer erreichten. Inhaltlich setzt der Sender weiterhin auf emotionale Geschichten über zweite Chancen, persönliche Krisen und die Kraft der Liebe  und etabliert damit eine feste Marke im Programm.

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