US-Fernsehen

Pink moderiert die Tony Awards 2026

von

Popstar Pink wird am 7. Juni durch die 79. Tony Awards im Radio City Music Hall führen.

Die Organisatoren der Tony Awards haben ihre Gastgeberin für 2026 gefunden: Musikstar Pink übernimmt die Moderation der 79. Verleihung, die am 7. Juni im Radio City Music Hall in New York stattfindet. Die Show wird live im US-Fernsehen bei CBS ausgestrahlt und parallel bei Paramount+ gestreamt. Für Pink ist es eine besondere Aufgabe: Die Sängerin gilt als großer Broadway-Fan und hat bereits indirekte Verbindungen zur Theaterwelt.

Pink sagte: Als ich gefragt wurde, ob ich die Tonys moderieren wolle, dachte ich sofort: Ich muss die Erlaubnis meiner Tochter einholen. Als ich meine Tochter fragte, war sie total begeistert davon, eine Eintrittskarte für die Tonys zu bekommen, also moderiere ich die Tonys, und ich bin wirklich, wirklich aufgeregt und sehr nervös, denn dieses Mädchen ist ein hartes Publikum!

Jedes Jahr gewinnen die Tony Awards weltweit neue Theaterfans hinzu, erweitern die Reichweite des Broadway und prägen dessen Zukunft, sagten Heather Hitchens, Präsidentin und CEO des American Theatre Wing, und Jason Laks, Präsident der Broadway League. Im Laufe ihrer außergewöhnlichen Karriere hat Pink eine der leidenschaftlichsten und beständigsten Fangemeinden in der Geschichte der Popmusik aufgebaut, was ihr die einzigartige Fähigkeit verleiht, noch mehr Menschen in diese wachsende Familie zu holen. Einfach gesagt: Wir könnten nicht aufgeregter sein, diese Party zu starten.

Wir freuen uns riesig, die unvergleichliche Pink als Moderatorin der diesjährigen Tony Awards begrüßen zu dürfen  eine furchtlose Künstlerin, deren kraftvolle Stimme, mitreißende Bühnenpräsenz und unbestreitbare Authentizität den Geist von Live-Auftritten und Theater verkörpern, sagten die ausführenden Produzenten der Tony Awards 2026, Raj Kapoor, Sarah Levine Hall und Jack Sussman. Pink ist eine außergewöhnliche Künstlerin, und ihre furchtlose Kreativität macht sie zu einer inspirierten Wahl als Moderatorin der diesjährigen Tony Awards auf CBS, sagte Mackenzie Mitchell, Senior Vice President of Specials bei CBS.

Kurz-URL: qmde.de/170625
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelUSHUAÏA TV setzt auf Afrika-Schwerpunkt
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

TELE 5 holt «Der Graf von Monte Christo» erstmals ins deutsche Free-TV

Mit Sam Claflin in der Titelrolle interpretiert TELE 5 den Literaturklassiker «Der Graf von Monte Christo» zu Pfingsten neu fürs Fernsehen.

USHUAÏA TV setzt auf Afrika-Schwerpunkt

Zum Monat Afrikas zeigt USHUAÏA TV Anfang Mai mehrere Dokumentationen, darunter die Premiere von «Héritages  Tunisie».

Mario Adorf: ZDF ändert Programm - SWR und Neo ziehen nach

Um den verstorbenen Schauspieler zu würdigen, bringen die Mainzer einen Porträtfilm. Auch der SWR nimmt eine Würdigung ins Programm, Neo eine zweiteilige Film-Reihe mit Adorf.

«Die Beatrice Egli Show» wird beendet

Die Show im Dezember 2025 war bereits die letzte. Von den Quoten konnte sie sich zwar erholen, war zuvor aber mittelmäßig unterwegs. Begründet wird das Ende allerdings mit anderen Aspekten.

Warner Bros. Discovery kooperiert mit DAZN in Sachen Boxen

Ab Juli wollen TNT Sports und DAZN mit monatlichen Box-Events den Sport wieder stärker ins US-Fernsehen bringen.

Apple TV zeigt «Mein Bruder, der Minotaurus» ab Ende April

Die neue Animationsserie verbindet Mythologie und Abenteuer und startet am 24. April weltweit bei Apple TV.

Deutscher Radiopreis 2026 wird im September in Hamburg verliehen

Die Frist dafür beginnt am 15. April und endet am 15. Mai 2026. Jeder eigenständige deutsche Radiosender kann seine Favoriten einreichen.

Rettungsdoku: VOX bringt «Feuer, Wasser, Erde, Luft» zurück

Vier neue Folgen werden ins Programm genommen, von denen jeweils eine im Wochenrhythmus läuft.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Amazon bestellt «Calamities» US-Fernsehen Apple TV zeigt «Mein Bruder, der Minotaurus» ab Ende April US-Fernsehen Warner Bros. Discovery kooperiert mit DAZN in Sachen Boxen US-Fernsehen «Saturday Night Live»: Prominente Hosts beenden 51. Staffel im Mai US-Fernsehen «Tyler Perrys Divorced Sistas»: Paramount+ zeigt zweite Staffelhälfte ab April US-Fernsehen «Dexter: Resurrection»: Uma Thurman kehrt für zweite Staffel zurück US-Fernsehen «Bridgerton»: Neue Figuren bringen frische Dynamik in Staffel fünf

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung