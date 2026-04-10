Pink moderiert die Tony Awards 2026

US-Fernsehen

Popstar Pink wird am 7. Juni durch die 79. Tony Awards im Radio City Music Hall führen.

Die Organisatoren der Tony Awards haben ihre Gastgeberin für 2026 gefunden: Musikstar Pink übernimmt die Moderation der 79. Verleihung, die am 7. Juni im Radio City Music Hall in New York stattfindet. Die Show wird live im US-Fernsehen bei CBS ausgestrahlt und parallel bei Paramount+ gestreamt. Für Pink ist es eine besondere Aufgabe: Die Sängerin gilt als großer Broadway-Fan und hat bereits indirekte Verbindungen zur Theaterwelt.Pink sagte: Als ich gefragt wurde, ob ich die Tonys moderieren wolle, dachte ich sofort: Ich muss die Erlaubnis meiner Tochter einholen. Als ich meine Tochter fragte, war sie total begeistert davon, eine Eintrittskarte für die Tonys zu bekommen, also moderiere ich die Tonys, und ich bin wirklich, wirklich aufgeregt und sehr nervös, denn dieses Mädchen ist ein hartes Publikum!Jedes Jahr gewinnen die Tony Awards weltweit neue Theaterfans hinzu, erweitern die Reichweite des Broadway und prägen dessen Zukunft, sagten Heather Hitchens, Präsidentin und CEO des American Theatre Wing, und Jason Laks, Präsident der Broadway League. Im Laufe ihrer außergewöhnlichen Karriere hat Pink eine der leidenschaftlichsten und beständigsten Fangemeinden in der Geschichte der Popmusik aufgebaut, was ihr die einzigartige Fähigkeit verleiht, noch mehr Menschen in diese wachsende Familie zu holen. Einfach gesagt: Wir könnten nicht aufgeregter sein, diese Party zu starten.Wir freuen uns riesig, die unvergleichliche Pink als Moderatorin der diesjährigen Tony Awards begrüßen zu dürfen  eine furchtlose Künstlerin, deren kraftvolle Stimme, mitreißende Bühnenpräsenz und unbestreitbare Authentizität den Geist von Live-Auftritten und Theater verkörpern, sagten die ausführenden Produzenten der Tony Awards 2026, Raj Kapoor, Sarah Levine Hall und Jack Sussman. Pink ist eine außergewöhnliche Künstlerin, und ihre furchtlose Kreativität macht sie zu einer inspirierten Wahl als Moderatorin der diesjährigen Tony Awards auf CBS, sagte Mackenzie Mitchell, Senior Vice President of Specials bei CBS.