«In The City»: Bravo startet neue Reality-Serie als Crossover-Event

Der US-Sender Bravo bringt am Dienstag, den 19. Mai, um 21:00 Uhr seine neue Reality-Serie «In The City» an den Start. Die Premiere ist als zweistündiges Crossover-Event konzipiert und folgt direkt auf das Finale der zehnten Staffel von «Summer House», das bereits um 20:00 Uhr beginnt. Produziert wird «In The City» von Truly Original, einem Unternehmen von Banijay Americas. Neue Episoden werden jeweils am Folgetag beim Streamingdienst Peacock verfügbar sein.
«In The City» knüpft inhaltlich direkt an «Summer House» an und begleitet bekannte Gesichter wie Lindsay Hubbard, Kyle Cooke und Amanda Batula in einer neuen Lebensphase. Statt Sommerpartys in den Hamptons stehen nun Alltag, Beziehungen und persönliche Umbrüche in New York City im Mittelpunkt. Themen wie Ehe, Trennung, Elternschaft und berufliche Veränderungen prägen die Handlung.
Die Serie folgt einem Ensemble aus Freundinnen und Freunden, die sich mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens auseinandersetzen. Dabei geraten Beziehungen unter Druck, neue Lebensentwürfe entstehen und bestehende Dynamiken werden auf die Probe gestellt. Besonders im Fokus stehen dabei persönliche Entwicklungen, etwa finanzielle Sorgen, Karriereentscheidungen oder der Wunsch nach Familie.
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