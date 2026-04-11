US-Fernsehen

«In The City»: Bravo startet neue Reality-Serie als Crossover-Event

von

Die neue Serie «In The City» feiert Mitte Mai Premiere im Anschluss an «Summer House».

Der US-Sender Bravo bringt am Dienstag, den 19. Mai, um 21:00 Uhr seine neue Reality-Serie «In The City» an den Start. Die Premiere ist als zweistündiges Crossover-Event konzipiert und folgt direkt auf das Finale der zehnten Staffel von «Summer House», das bereits um 20:00 Uhr beginnt. Produziert wird «In The City» von Truly Original, einem Unternehmen von Banijay Americas. Neue Episoden werden jeweils am Folgetag beim Streamingdienst Peacock verfügbar sein.

«In The City» knüpft inhaltlich direkt an «Summer House» an und begleitet bekannte Gesichter wie Lindsay Hubbard, Kyle Cooke und Amanda Batula in einer neuen Lebensphase. Statt Sommerpartys in den Hamptons stehen nun Alltag, Beziehungen und persönliche Umbrüche in New York City im Mittelpunkt. Themen wie Ehe, Trennung, Elternschaft und berufliche Veränderungen prägen die Handlung.

Die Serie folgt einem Ensemble aus Freundinnen und Freunden, die sich mit den Herausforderungen des Erwachsenwerdens auseinandersetzen. Dabei geraten Beziehungen unter Druck, neue Lebensentwürfe entstehen und bestehende Dynamiken werden auf die Probe gestellt. Besonders im Fokus stehen dabei persönliche Entwicklungen, etwa finanzielle Sorgen, Karriereentscheidungen oder der Wunsch nach Familie.

Kurz-URL: qmde.de/170642
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Udo! Rebell. Rockstar. Ikone.»: ARD zeigt Lindenberg-Porträt am Montagabendnächster Artikel«Hab Mut, steh auf»: ARD-Doku fragt nach politischer Rolle der Kirche
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Lifetime baut Romance-Reihe aus: Vier neue Filme im Mai US-Fernsehen «Lisa Ann Walter: It Was An Accident»: Hulu kündigt Comedy-Special an US-Fernsehen FX verlängert «Welcome to Wrexham» gleich um drei Staffeln US-Fernsehen CBS bestellt Vampir-Comedy «Eternally Yours» US-Fernsehen «Wednesday»: Lena Headey und weitere Stars stoßen zu Staffel 3 US-Fernsehen Kevin Bacon übernimmt Hauptrolle in «Southern Bastards» US-Fernsehen HBO verlängert «Rooster» mit Steve Carell um zweite Staffel

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung