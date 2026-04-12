«Hulk Hogan: Real American»: Netflix zeigt Trailer zur Doku-Serie

Der Streamingdienst Netflix hat den offiziellen Trailer zur Doku-Serie «Hulk Hogan: Real American» veröffentlicht. Die vierteilige Produktion widmet sich dem Leben von Hulk Hogan, der als eine der prägendsten Figuren im Wrestling gilt und zeigt dabei auch die Person hinter der öffentlichen Figur. Inszeniert wurde «Hulk Hogan: Real American» von Bryan Storkel. Die Serie ist als Teil des wachsenden Sport-Dokumentationsangebots von Netflix angelegt und soll sowohl Fans als auch neue Zuschauer ansprechen.
Im Zentrum steht Terry Bollea, der Mann hinter dem ikonischen Namen. Die Serie verspricht einen ungefilterten Blick auf seine Karriere, seinen Aufstieg zum Superstar und die Schattenseiten des Ruhms. Besonders im Fokus steht dabei ein letztes Interview, das als zentrales Element der Erzählung dient.
Die Doku verbindet Archivmaterial, persönliche Einblicke und Stimmen aus dem Umfeld Hogans, um ein möglichst umfassendes Bild zu zeichnen. Produziert wurde das Format in Zusammenarbeit mit WWE, was auch den Zugang zu umfangreichem Material aus der Wrestling-Welt ermöglicht.
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