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«Ein starkes Team»: ZDF setzt Krimi gegen den ESC

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Während im Ersten der Eurovision Song Contest 2026 läuft, schickt das ZDF mit «Ein starkes Team» einen neuen Samstagskrimi ins Rennen.

Am Samstag, den 16. Mai, um 20:15 Uhr stellt sich das ZDF bewusst gegen die große «ESC-Bühne» in Wien und setzt auf vertraute Krimikost: «Ein starkes Team» Mörderische Gier verspricht klassische Ermittlungsarbeit mit Berliner Lokalkolorit. Der Film von Sven Fehrensen basiert auf einem Drehbuch von Timo Berndt und führt das eingespielte Ermittlerduo in einen vielschichtigen Mordfall.

Ausgangspunkt ist der Tod von Amina Weber, die in einem Mietobjekt der Berlin Heim AG ermordet aufgefunden wird. Für Otto Garber (Florian Martens) und Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) beginnt damit eine Spurensuche, die schnell mehrere Verdächtige hervorbringt. Im Fokus stehen unter anderem Aminas Chef Tarik Aslan sowie ihr Ex-Freund Niklas Kaiser, Geschäftsführer der Berlin Heim AG, der offenbar ein persönliches Motiv gehabt haben könnte.

Im Verlauf der Ermittlungen zeigt sich, dass hinter dem Fall mehr steckt als zunächst angenommen. Beziehungen entpuppen sich als brüchig, vermeintliche Wahrheiten geraten ins Wanken. Hinweise auf Stalking, wirtschaftliche Machenschaften und Konflikte im persönlichen Umfeld verdichten das Bild eines komplexen Geflechts aus Interessen und Abhängigkeiten. Auch eine Mieterin sowie Aminas eigener Bruder geraten zunehmend ins Visier der Ermittler.

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