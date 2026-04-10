Sky UK zeigt «Chernobyl» im Free-TV

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Zum 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe bringt Sky die vielfach ausgezeichnete Miniserie «Chernobyl» erstmals frei empfangbar ins Fernsehen.

Anlässlich des 40. Jahrestags der Tschernobyl-Katastrophe öffnet Sky UK sein Archiv: Die preisgekrönte Miniseriewird ab dem 20. April erstmals im Free-TV ausgestrahlt. Die fünf Episoden laufen jeweils täglich auf Sky Mix und Sky Atlantic. In den Hauptrollen sind Jared Harris, Stellan Skarsgård, Emily Watson und Jessie Buckley zu sehen. Entwickelt wurde die Serie von Craig Mazin, Regie führte Johan Renck.Die Produktion, die 2019 erstmals ausgestrahlt wurde und in Kooperation mit HBO entstand, zählt zu den erfolgreichsten und meistprämierten Serien der vergangenen Jahre. Unter anderem gewann «Chernobyl» mehrere BAFTA Awards, Golden Globes und Emmys. Im Zentrum steht die Aufarbeitung der Reaktorkatastrophe von 1986 sowie der Einsatz jener Menschen, die unter extremen Bedingungen eine noch größere Katastrophe verhinderten.Im Anschluss an die Serie zeigt Sky am 25. April zudem die Dokumentationauf Sky Mix und Sky Documentaries. Der Film ergänzt die fiktionale Aufarbeitung durch bislang unveröffentlichtes Archivmaterial sowie persönliche Berichte von Zeitzeugen.Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 im Kernkraftwerk nahe der ukrainischen Stadt Prypjat. Bei einem fehlgeschlagenen Sicherheitstest kam es zu einer Explosion im Reaktorblock 4, wodurch große Mengen radioaktiver Stoffe freigesetzt wurden. Die Folgen waren verheerend: Zahlreiche Menschen starben direkt oder an Spätfolgen, ganze Regionen wurden unbewohnbar. Besonders betroffen waren Teile der heutigen Ukraine, von Belarus und Russland. Die Katastrophe gilt als schwerster Unfall in der Geschichte der Kernenergie und hatte weitreichende politische sowie ökologische Konsequenzen weltweit.