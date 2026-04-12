«Abschlussgottesdienst zum Katholikentag»: ARD überträgt Feier aus Würzburg

Am Sonntag, den 17. Mai, um 10:00 Uhr überträgt Das Erste den feierlichen «Abschlussgottesdienst zum Katholikentag Hab Mut, steh auf und geh!» live vom Residenzplatz in Würzburg. Damit endet das mehrtägige Treffen der katholischen Kirche mit einem zentralen Gottesdienst, der die Impulse der Veranstaltung bündelt und in den Alltag der Gläubigen tragen soll.
Im Mittelpunkt steht der Aufruf zum Handeln: Die Botschaft Steh auf
und geh! versteht sich als Einladung, die Erfahrungen des Katholikentags nicht nur zu reflektieren, sondern aktiv umzusetzen. Als Hauptzelebrant führt Heiner Wilmer, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, durch die Feier. Unterstützt wird er von weiteren Vertreterinnen und Vertretern aus Kirche und Gesellschaft, darunter Irme Stetter-Karp und Katrin Brockmöller.
Auch musikalisch setzt der Gottesdienst auf ein großes Ensemble: Domkantor Julian Beutmiller und Domkapellmeister Alexander Rüth gestalten gemeinsam mit der Jungen Domkantorei Würzburg sowie weiteren Musikerinnen und Musikern die liturgische Begleitung. Ein großer Gemeindechor sorgt zusätzlich für einen klangvollen Abschluss des Katholikentags.
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