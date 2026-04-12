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ZDF ersetzt «maybrit illner» durch Doku

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Statt Talk setzt das ZDF am Donnerstag auf eine 90-minütige Dokumentation über Geschichte und Zustand der Bundeswehr.

Am Donnerstag, den 21. Mai, um 22:15 Uhr verzichtet das ZDF auf eine Ausgabe von «maybrit illner» und zeigt stattdessen die Dokumentation «Kriegstüchtig? 70 Jahre Bundeswehr». Der Film von Jörg Müllner beleuchtet die Entwicklung der deutschen Streitkräfte seit ihrer Gründung und stellt die Frage nach ihrer Einsatzfähigkeit heute.

Die 90-minütige Produktion zeichnet die Geschichte der Bundeswehr anhand persönlicher Erfahrungen von Soldatinnen und Soldaten nach. Von den Anfängen im Kalten Krieg über die Zeit der Abschreckung bis hin zu Auslandseinsätzen nach der Wiedervereinigung wird deutlich, wie sich Auftrag und Selbstverständnis der Truppe verändert haben. Besonders der Einsatz in Afghanistan, der über zwei Jahrzehnte andauerte, wird kritisch eingeordnet.

Auch politische und gesellschaftliche Entwicklungen stehen im Fokus: Die Integration ehemaliger NVA-Strukturen, die Aussetzung der Wehrpflicht und die Folgen jahrelanger Sparpolitik prägen das Bild einer Armee im Wandel. Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird die Frage nach der Verteidigungsfähigkeit Deutschlands neu gestellt  und mit ihr die Debatte um Aufrüstung und mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht.

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