ZDF beleuchtet Grenzen des Sagbaren

In der Sendung «Terra X» Tabu Wahrheit und Mythos, die am Sonntag, den 17. Mai um 19:30 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, geht es um ein Thema, das die Menschheit seit jeher begleitet: gesellschaftliche Grenzlinien und ihre Bedeutungen. Der Film von Carsten Gutschmidt und Simone Schillinger spannt dabei einen Bogen von archaischen Ritualen bis hin zu den Tabus unserer modernen Zeit.
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Thema Kannibalismus, das in nahezu allen Kulturen als strengstes Tabu gilt. Die Dokumentation reist dafür nach Papua-Neuguinea und trifft dort auf das Volk der Iatmul, deren Geschichte eng mit kriegerischen Traditionen verknüpft ist. Zeitzeugen berichten von Ritualen, bei denen das Essen kleiner Mengen von Menschenfleisch symbolisch für die Übernahme der Stärke eines Feindes stand ein Einblick in Praktiken, die heute ebenso faszinieren wie verstören.
Neben historischen und kulturellen Tabus richtet der Film den Blick auch auf moderne Mythen und Geheimnisse. So geht es um den legendären Goldspeicher von Fort Knox, der seit Jahrzehnten Stoff für Verschwörungstheorien liefert. Insiderberichte zeichnen ein Bild von einem Ort, der nicht nur Gold, sondern zeitweise auch andere strategische Reserven beherbergte und bis heute als eines der bestgehüteten Geheimnisse der USA gilt.
Ein weiterer Themenkomplex ist die Nutzung des Weltraums, die lange als tabu galt. Die Dokumentation zeigt, wie sich dieses Bild in den vergangenen Jahren verändert hat insbesondere durch private Akteure wie SpaceX. Die deutsche Astronautin Rabea Rogge berichtet von ihren Erfahrungen und verdeutlicht, wie sich die Frage nach Besitz, Verantwortung und Regulierung im All zunehmend neu stellt.
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