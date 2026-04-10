UFA Produkció feiert zehnjähriges Bestehen in Ungarn

Vermischtes

Die Produktionsfirma blickt auf ein Jahrzehnt Wachstum zurück und baut ihr internationales Engagement weiter aus.



Die zur UFA gehörende ungarische Unit UFA Produkció feiert 2026 ihr zehnjähriges Bestehen. Seit der Gründung im Jahr 2015 hat sich das Unternehmen als feste Größe im ungarischen TV-Markt etabliert und produziert erfolgreich non-fiktionale Formate für zahlreiche Sender. Zum Jubiläum lud die Firma Partner und Branchenvertreter zu einer Veranstaltung nach Budapest ein.In den vergangenen zehn Jahren hat UFA Produkció mehr als 1.000 Stunden Unterhaltung produziert. Zum Portfolio zählen zahlreiche international bekannte Formate wie «X Factor», «Masked Singer», «Got Talent», «Take Me Out» und «The Voice», die in Ungarn erfolgreich adaptiert wurden. Neben Lizenzformaten setzt das Unternehmen zunehmend auf Eigenentwicklungen.Emese Ács, Geschäftsführerin UFA Produkció: In den letzten zehn Jahren haben wir uns von einer kleinen Division zu einer etablierten Entertainment-Marke entwickelt, die das ungarische Fernsehen maßgeblich mitgestaltet. Ich bin stolz auf unser Team und darauf, wie wir uns immer wieder neu erfinden.Sascha Kleinschmidt, Geschäftsführer UFA Produkció: UFA Produkció steht für Qualität, kreative Energie und Produktionsstärke. Das Jubiläum ist ein Meilenstein  und gleichzeitig ein Startpunkt für eine neue Phase, in der wir unseren internationalen Footprint weiter ausbauen werden.