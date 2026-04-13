«Girls-Trip: Katholikentagsedition»: Drei Freundinnen zwischen Wellness und Glaubensfestival

In der Nacht zu Montag, den 18. Mai, um 00:35 Uhr zeigt das ZDF mit «Girls-Trip: Katholikentagsedition» eine etwas andere Perspektive auf den Katholikentag 2026. Im Mittelpunkt stehen drei Freundinnen, die eigentlich ein entspanntes Mädelswochenende geplant hatten und stattdessen mitten im Großevent landen.
Leo, Jana und Marie treffen sich in Würzburg, ohne zu ahnen, dass die Stadt gleichzeitig Schauplatz des Katholikentags ist. Was als klassischer Kurztrip gedacht war, entwickelt sich schnell zu einer spontanen Entdeckungstour durch Podiumsdiskussionen, Workshops und spirituelle Angebote. Obwohl keine der drei eine enge Bindung zur Kirche hat, lassen sie sich auf das vielfältige Programm ein.
Die Dokumentation zeigt, wie die Freundinnen auf Themen wie Klimaschutz, Frauenrechte oder queere Perspektiven in der Bibel stoßen und sich dabei auch mit eigenen Einstellungen auseinandersetzen. Zwischen Glaubensspeeddating und spirituellen Impulsen entsteht ein Wochenende, das weit über die ursprünglichen Erwartungen hinausgeht. Die Dokumentation wird zeitgleich zum Katholikentag produziert und ist am Sonntagabend frisch erhältlich.
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