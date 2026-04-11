Punk-Pop-Duo Ottos Apfel träumt von der großen Bühne

Das ZDF setzt seine Reihe «einfach Mensch» mit einer neuen Ausgabe fort: Am Samstag, 2. Mai 2026, um 12.00 Uhr steht die Folge Joey Maurice und Maurice Rieger: Ottos Apfel rockt die Bühne auf dem Programm. Bereits seit dem 14. April ist die Dokumentation im Streaming abrufbar. Im Mittelpunkt stehen Joey Maurice und Maurice Rieger, die gemeinsam die inklusive Punk-Pop-Band Ottos Apfel bilden. Kennengelernt haben sich die beiden beim Karaoke aus einer spontanen Idee entwickelte sich schnell ein ernsthaftes Musikprojekt. Heute schreiben sie eigene Songs über das Leben, die Liebe und Fußball und proben regelmäßig im Millerntorstadion auf St. Pauli.
Die Dokumentation von Christine Binder zeigt die beiden Musiker nicht nur bei den Proben, sondern begleitet sie auch im Alltag. Dabei wird deutlich, wie sehr Musik für beide ein zentraler Anker ist: Während Joey mit ADHS lebt und Maurice das Downsyndrom hat, treten diese Unterschiede beim gemeinsamen Musizieren in den Hintergrund. Auf der Bühne zählt allein die Energie, die sie gemeinsam entfalten.
Joey lebt inzwischen in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung und arbeitet in einer Tischlerei. Seine Begeisterung für Musik wurde früh von seiner Familie gefördert. Maurice bringt durch seine Ausbildung als Erzieher eine besondere Ruhe in die Zusammenarbeit ein gerade dann, wenn es bei kreativen Entscheidungen auch mal hitziger wird.
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