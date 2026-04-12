ZDF rekonstruiert Katastrophennacht von der Ahrtalflut

Am Dienstag, den 19. Mai, um 20:15 Uhr zeigt das ZDF mit «Terra X History» Ein Tag im Juli Ahrtalflut 2021 eine eindringliche Rekonstruktion der verheerenden Flutkatastrophe. Der Film von Oliver Halmburger stellt die Perspektiven der Betroffenen in den Mittelpunkt und zeichnet die dramatischen Stunden vom 14. auf den 15. Juli 2021 nach.
Im Fokus stehen persönliche Schicksale aus dem Ahrtal, wo die Wassermassen mit zerstörerischer Wucht über Städte und Dörfer hereinbrachen. Häuser wurden weggerissen, Straßen und Brücken zerstört, ganze Orte von der Außenwelt abgeschnitten. 135 Menschen verloren allein dort ihr Leben. Die Dokumentation zeigt, wie überraschend und schnell sich die Lage zuspitzte und wie viele Menschen plötzlich um ihr Leben kämpfen mussten.
Dabei geht es weniger um eine chronologische Aufarbeitung als um das Erleben der Katastrophe selbst. Zeitzeugenberichte, Archivmaterial und aufwendig inszenierte Szenen verdichten sich zu einem beklemmenden Gesamtbild der Ereignisse. Gleichzeitig werden zentrale Fragen aufgeworfen: Warum kam es zu so späten Warnungen? Welche Rolle spielten organisatorische Versäumnisse und unklare Zuständigkeiten? «Terra X History: Ein Tag im Juli Ahrtalflut 2021» richtet den Blick aber auch nach vorne. Neben der Zerstörung zeigt der Film die enorme Solidarität, die sich nach der Katastrophe entwickelte, und begleitet Betroffene auf ihrem Weg zurück in den Alltag. Die Dokumentation ist bereits vorab in der ZDFmediathek verfügbar und bleibt dort langfristig abrufbar.
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