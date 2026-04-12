«MasterChef Australia»: 18. Staffel startet im April

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Die Kochshow «MasterChef Australia» kehrt am 19. April mit neuen Kandidaten und prominenten Gästen zurück.

Am Sonntag, den 19. April, feiert die 18. Staffel vonPremiere beim australischen Sender Network 10. Insgesamt 24 Hobbyköche treten an, um sich in der bekannten TV-Küche zu beweisen und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Durch die neue Staffel führen erneut die Juroren Andy Allen, Poh Ling Yeow, Sofia Levin und Jean-Christophe Novelli. Sie begleiten die Teilnehmer durch verschiedene Herausforderungen, bei denen Kreativität, Technik und Zeitmanagement entscheidend sind.Auch in diesem Jahr setzt das Format auf zahlreiche prominente Gastauftritte. Unter anderem werden Maggie Beer, Curtis Stone, Adriano Zumbo und Rick Stein in der Show zu sehen sein. Darüber hinaus kehren ehemalige Teilnehmer zurück und auch bekannte Persönlichkeiten außerhalb der Kochszene schauen im Studio vorbei.«MasterChef Australia» zählt seit Jahren zu den erfolgreichsten TV-Formaten des Landes und erreichte zuletzt ein Millionenpublikum. Die neue Staffel knüpft daran an und verspricht erneut emotionale Geschichten, kreative Gerichte und den Wettbewerb um den Titel in einer der bekanntesten Kochshows weltweit.