«Maximum Pleasure Guaranteed»: Apple TV zeigt ersten Teaser

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Apple startet im Mai die neue Serie mit Tatiana Maslany.

Apple hat einen ersten Teaser zur neuen Serieveröffentlicht. Die zehnteilige Produktion feiert am Mittwoch, den 20. Mai, ihre Premiere bei Apple TV  zunächst mit zwei Episoden, danach folgen wöchentlich neue Folgen bis Mitte Juli.Im Zentrum steht Paula, gespielt von Tatiana Maslany, eine frisch geschiedene Mutter, die sich plötzlich in einem gefährlichen Geflecht aus Erpressung, Mord und persönlichen Krisen wiederfindet. Als sie glaubt, Zeugin eines Verbrechens geworden zu sein, beginnt sie auf eigene Faust zu ermitteln  und stößt dabei auf eine größere Verschwörung. Neben Maslany ist auch Jake Johnson Teil des Ensembles. Die Serie verbindet Thriller-Elemente mit schwarzem Humor und stellt dabei die Frage, wie weit eine Person gehen würde, um die Kontrolle über ihr eigenes Leben zurückzugewinnen.Hinter dem Projekt steht David J. Rosen als Creator und Showrunner. Die Regie übernimmt unter anderem David Gordon Green. «Maximum Pleasure Guaranteed» ist eine Produktion von Apple Studios und erweitert das Portfolio des Streamingdienstes im Bereich hochwertiger Serienformate.