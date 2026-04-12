«Ronan Keatings Wild Atlantic»: BBC zeigt persönliche Reise entlang Irlands Küste

England

Mit «Ronan Keatings Wild Atlantic» begibt sich Ronan Keating auf eine emotionale Reise durch Irland  zwischen Natur, Familie und Trauer.

Die BBC schickt Ronan Keating in der neuen Reiheentlang der Westküste Irlands. Was zunächst als klassische Reisedokumentation angelegt war, entwickelte sich während der Dreharbeiten zu einer sehr persönlichen Auseinandersetzung mit dem Tod seines Bruders, der vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam.Die Serie verbindet beeindruckende Landschaftsaufnahmen mit intimen Momenten. Keating besucht Orte, die ihn an seine Kindheit erinnern, und versucht gleichzeitig zu verstehen, warum sein Bruder sich bewusst für ein Leben an der Westküste entschieden hatte. Unterstützt wird er dabei von Familienmitgliedern sowie Wegbegleitern wie Shane Filan, Künstlern und Freunden.Inhaltlich geht die Produktion über ein klassisches Travel-Format hinaus. Themen wie Trauerbewältigung, Familie und persönliche Entwicklung rücken in den Mittelpunkt. Keating spricht offen über seine Erfahrungen mit Verlust und darüber, wie ihm die Reise geholfen hat, sich seinem Bruder wieder näher zu fühlen.Neben emotionalen Momenten bietet die Serie auch Einblicke in Kultur und Alltag entlang der irischen Küste. Aktivitäten wie Foraging, Handwerkskunst oder traditionelle Sportarten werden mit persönlichen Erinnerungen verknüpft. «Ronan Keatings Wild Atlantic» versteht sich damit als Mischung aus Reisedoku und sehr persönlichem Porträt  und als eine Art Liebeserklärung an Irland. Einen Sendetermin gibt es noch nicht.