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4,85 Millionen sehen «Der Irland-Krimi»

Fabian Riedner von 10. April 2026, 08:34 Uhr

«Kontraste» berichtete am Donnerstagabend über die Wahl in Ungarn, doch die Zuschauer blieben nach dem Krimi nicht dran.

Rund eineinhalb Jahre mussten die Fans von «Der Irland-Krimi» auf neue Episoden warten. Der Spielfilm Die Tote am Fluss von Markus Busch, den Matthias Tiefenbacher verfilmte, handelte von Orla Hayes (Fionnuala Gygax), die am Ufer des Flusses Corrib brutal zusammengeschlagen und tot im Hinterhof ihres Hauses aufgefunden wurde. Die Ermittlungsarbeit von Désirée Nosbusch als Cathrin Blake verfolgten am Donnerstag 4,85 Millionen Fernsehzuschauer,



Lena Ganschow führte im Anschluss durch «Kontraste». Das Politmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg sicherte sich mit den Themen Viktor-Orban-Wahl in Ungarn, Hate Aid im Visier und Parteigerichtsverfahren 2,04 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 10,4 Prozent ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,19 Millionen ermittelt, der Marktanteil bewegte sich bei schlechten 4,9 Prozent. Ingo Zamperonis «Tagesthemen» verfolgten 1,99 Millionen Zuschauer, was zu 12,0 Prozent führte. Bei den jungen Leuten wurden 0,25 Millionen eingefahren, sodass man auf 7,4 Prozent kam. «Mario Adorf  Böse Rollen sind die guten Rollen» sahen 1,46 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 11,1 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen generiert, was zu 7,6 Prozent führte.



«extra 3» ging ab 23.05 Uhr auf Sendung: Die Show mit Christian Ehring sicherte sich an diesem Donnerstag 1,45 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich bei 13,7 Prozent bei allen und 10,5 Prozent bei den jungen Leuten. Bei «Die Carolin Kebekus Show» waren nur 0,60 Millionen Zuschauer dabei, das führte zu 8,3 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,08 Millionen, was miese 5,5 Prozent brachte.

Rund eineinhalb Jahre mussten die Fans vonauf neue Episoden warten. Der Spielfilm Die Tote am Fluss von Markus Busch, den Matthias Tiefenbacher verfilmte, handelte von Orla Hayes (Fionnuala Gygax), die am Ufer des Flusses Corrib brutal zusammengeschlagen und tot im Hinterhof ihres Hauses aufgefunden wurde. Die Ermittlungsarbeit von Désirée Nosbusch als Cathrin Blake verfolgten am Donnerstag 4,85 Millionen Fernsehzuschauer, Das Erste ergatterte einen Marktanteil von 22,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,25 Millionen eingefahren, der Marktanteil lag bei mauen 6,5 Prozent. Die zwei Filme aus dem Jahr 2024 sicherten sich 5,63 und 5,10 Millionen Zuschauer.Lena Ganschow führte im Anschluss durch. Das Politmagazin vom Rundfunk Berlin-Brandenburg sicherte sich mit den Themen Viktor-Orban-Wahl in Ungarn, Hate Aid im Visier und Parteigerichtsverfahren 2,04 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von 10,4 Prozent ein. Bei den jungen Menschen wurden 0,19 Millionen ermittelt, der Marktanteil bewegte sich bei schlechten 4,9 Prozent. Ingo Zamperonisverfolgten 1,99 Millionen Zuschauer, was zu 12,0 Prozent führte. Bei den jungen Leuten wurden 0,25 Millionen eingefahren, sodass man auf 7,4 Prozent kam.sahen 1,46 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 11,1 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,20 Millionen generiert, was zu 7,6 Prozent führte.ging ab 23.05 Uhr auf Sendung: Die Show mit Christian Ehring sicherte sich an diesem Donnerstag 1,45 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile bewegten sich bei 13,7 Prozent bei allen und 10,5 Prozent bei den jungen Leuten. Beiwaren nur 0,60 Millionen Zuschauer dabei, das führte zu 8,3 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,08 Millionen, was miese 5,5 Prozent brachte.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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