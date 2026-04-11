US-Fernsehen

«Mating Season»: Netflix zeigt ersten Teaser zur neuen Animationsserie

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Mit dieser Serie kündigt Netflix eine neue Erwachsenen-Animationsserie aus dem Umfeld von «Big Mouth» an.

Der Streamingdienst Netflix hat den offiziellen Teaser zu «Mating Season» veröffentlicht und gibt damit einen ersten Eindruck von der neuen Comedy-Serie, die am 22. Mai starten soll. Das Format stammt von den Machern der Erfolgsserie «Big Mouth» und verlegt deren humorvollen Blick auf Beziehungen und Emotionen in die Tierwelt.

Im Mittelpunkt stehen vier tierische Figuren: der Bär Josh (gesprochen von Zach Woods), der Waschbär Ray (Nick Kroll), die Hirschkuh Fawn (June Diane Raphael) und die Füchsin Penelope (Sabrina Jalees). Gemeinsam navigieren sie durch Themen wie Liebe, Beziehungen und persönliche Unsicherheiten  erzählt aus einer bewusst überspitzten, humorvollen Perspektive.

Wie bereits bei «Big Mouth» setzt auch «Mating Season» auf einen Mix aus derben Witzen und emotionalen Momenten. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit der Figur Maury, dem sogenannten Hormonmonster, das Fans der Vorgängerserie bereits kennen. Die neue Serie bleibt damit stilistisch vertraut, erweitert das Konzept jedoch um neue Figuren und Schauplätze.



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