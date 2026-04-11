«sportstudio live»: ZDF zeigt Deutsches Spring-Derby aus Hamburg

Am Sonntag, den 17. Mai, ab 15:30 Uhr stellt das ZDF seinen Nachmittag ganz in den Zeichen des Reitsports. Den Auftakt macht «sportstudio live» mit der Übertragung des Deutschen Spring-Derbys aus Hamburg, ehe um 17:15 Uhr die Dokumentation «Pferdestärke Die Welt der Gina Schumacher» folgt. Damit kombiniert der Sender Live-Sport mit einem persönlichen Blick hinter die Kulissen einer bekannten Reiterfamilie.
Das traditionsreiche Derby gilt als eine der anspruchsvollsten Prüfungen im internationalen Springreiten. Kommentator Hermann Valkyser begleitet das Geschehen, während Kristin Otto durch die Sendung führt. Gegen 16:55 Uhr wird die Übertragung kurz von «heute Xpress» unterbrochen. Der Wettbewerb selbst steht für Prestige, Schwierigkeit und eine lange Geschichte im Reitsportkalender.
Im Anschluss rückt mit «Pferdestärke Die Welt der Gina Schumacher» eine der bekanntesten Reiterinnen der Szene in den Fokus. Die Dokumentation von Thomas Pletzinger begleitet Gina Schumacher auf ihrem Weg im Westernreitsport einer Disziplin, in der sie sich international einen Namen gemacht hat. Dabei geht es nicht nur um sportliche Erfolge, sondern auch um ihren persönlichen Antrieb und die Suche nach einem eigenen Weg.
Die Doku gewährt zudem Einblicke in das Leben der Familie Schumacher abseits der Öffentlichkeit. Gemeinsam mit ihrer Mutter Corinna Schumacher arbeitet Gina auf Ranches in den USA und der Schweiz. Der Einfluss ihres Vaters Michael Schumacher bleibt dabei spürbar, auch wenn die Geschichte bewusst den Fokus auf Ginas eigene Karriere legt. «Pferdestärke Die Welt der Gina Schumacher» ist bereits vorab in der ZDFmediathek verfügbar.
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