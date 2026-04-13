BBC bestellt zwei neue Wales-Dramen: «Old Town Murders» und «The Witch Farm»

England

Die BBC setzt verstärkt auf regionale Stoffe und lässt zwei neue Serien komplett in Wales produzieren.

Die BBC hat zwei neue Drama-Formate angekündigt, die sowohl für BBC iPlayer als auch für BBC One und BBC One Wales entstehen. Mit «Old Town Murders» und «The Witch Farm» setzt der Sender seine Strategie fort, verstärkt Geschichten aus den Regionen Großbritanniens zu erzählen und lokal zu produzieren.wird als vielschichtige Krimiserie beschrieben und spielt im walisischen Tenby. In den Hauptrollen sind unter anderem Mark Lewis Jones und Steffan Rhodri zu sehen. Die Serie soll Humor und Spannung verbinden und klassische Ermittlungsarbeit mit unerwarteten Wendungen kombinieren. Mitbringt die BBC zudem einen Mystery-Stoff auf den Bildschirm, der auf dem erfolgreichen Podcast von Danny Robins basiert. Die Geschichte spielt auf dem walisischen Land und verbindet Geistergeschichte mit Krimi-Elementen. Zum Cast gehören Gabrielle Creevy und Michael Socha.Nick Andrews, Leiter der Programmplanung bei BBC Cymru Wales, sagte: Wir stehen vor einer besonders reichhaltigen Saison voller Inhalte für das Publikum in Wales  Geschichten, die hier großen Anklang finden, aber auch im gesamten Vereinigten Königreich und darüber hinaus Widerhall finden werden. Wir haben eine Reihe von wirkungsvollen Spielfilmen versprochen, und im Laufe des nächsten Jahres werden wir dieses Versprechen einlösen. Unsere erstklassigen Kreativen laufen auf Hochtouren und produzieren herausragende Arbeiten.Lindsay Salt, Leiterin der BBC-Dramaabteilung, sagte: Nach dem jüngsten Erfolg der in Wales produzierten Hit-Dramen «The Other Bennet Sister» und «The Guest» freuen wir uns sehr, zwei neue Dramen anzukündigen, die beide in Wales gedreht wurden und dort starten. Mit den großartigen Autoren Matthew Barry («Old Town Murders») und Danny Robins («Witch Farm») sind wir sehr stolz darauf, diese beiden fantastischen Serien auf BBC iPlayer und BBC One zu präsentieren  als Teil unseres Engagements, unverwechselbare, unverzichtbare Dramen in ganz Großbritannien zu produzieren.