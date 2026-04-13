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«BBQ Brawl»: Food Network schickt neue Staffel ins Rennen

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Die Koch-Competition kehrt Mitte Mai mit neuen Teams und prominenten Coaches zurück.

Am Montag, den 11. Mai, um 21:00 Uhr startet beim Food Network eine neue Staffel von «BBQ Brawl». Zwölf Pitmaster treten in der neunteiligen Competition gegeneinander an, um sich den Titel Master of Cue zu sichern. Bereits am Folgetag stehen die Episoden auch beim Streamingdienst HBO Max zur Verfügung.

Als Teamkapitäne fungieren erneut Bobby Flay und Maneet Chauhan. Neu im Trio ist Brooke Williamson, die erstmals als Coach antritt, nachdem sie zuvor als Jurorin in der Show zu sehen war. Gemeinsam führen sie ihre Teams durch verschiedene Herausforderungen rund um Grill- und BBQ-Techniken.

Gedreht wird die Staffel auf der Star Hill Ranch in Texas, wo die Teilnehmer mit unterschiedlichen Zubereitungsarten, Zutaten und Feuertechniken konfrontiert werden. In jeder Episode entscheiden die Juroren über Sieg oder Niederlage, bis im Finale Anfang Juli nur noch drei Kandidaten um den Gesamtsieg kämpfen.

Mehr zum Thema... BBQ Brawl TV-Sender HBO Max
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