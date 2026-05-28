Amazon setzt auf KI-Animationen: Prime Video bestellt erste Serien aus neuem GenAI-Fonds

US-Fernsehen

Mit einem neuen Förderprogramm wollen Amazon MGM Studios und AWS KI-gestützte Produktionen vorantreiben. Drei Animationsserien wurden bereits bestellt.

Amazon MGM Studios und Amazon Web Services haben den sogenannten GenAI Creators Fund vorgestellt. Das Förderprogramm soll Filmemachern, digitalen Creatorn und KI-Start-ups Zugang zu professionellen KI-Werkzeugen sowie Finanzierungsmöglichkeiten bieten. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen die ersten drei Serien an, die aus dem neuen Fonds hervorgegangen sind und künftig bei Prime Video erscheinen werden.Zu den bestellten Projekten zähltvon BuzzFeed Studios. Die Animationsserie erzählt von einer Cupcake-Figur und ihren Freunden, die bei einer Übernachtungsparty verschiedene Abenteuer erleben. Ebenfalls grünes Licht erhielt, eine K-Pop-Weltraumserie von Albie Hecht, dem ehemaligen Nickelodeon-Manager und Mitentwickler von «SpongeBob SquarePants». Komplettiert wird das Trio durchvon Jorge R. Gutierrez, dem Schöpfer von «El Tigre» und «Maya and the Three».Herzstück des Projekts ist die neue Produktionsplattform Project Nara, die von Amazon MGM Studios auf Basis von AWS entwickelt wurde. Die Plattform soll Filmschaffenden ermöglichen, KI-Modelle mit professionellen Werkzeugen wie Maya, Blender, Unreal Engine oder Adobe-Programmen zu kombinieren. Laut Amazon liegt der Fokus dabei auf einer Unterstützung menschlicher Kreativität statt auf vollständiger Automatisierung.Kreative Durchbrüche entstehen, wenn visionäre Geschichtenerzähler Zugang zu transformativen Werkzeugen erhalten, sagte Albert Cheng, Leiter der AI Studios bei Amazon MGM Studios. Der GenAI Creators' Fund und das Projekt Nara stellen die menschliche Kreativität in den Mittelpunkt unserer Bemühungen, generative KI in unsere Produktionsprozesse bei Amazon MGM Studios zu integrieren. Wir sind stolz auf die Arbeit, die diese Filmemacher geleistet haben, und freuen uns darauf, die Visionen dieser Kreativen mit der Welt zu teilen.Amazon hat in aller Stille und methodisch das branchenweit einzige durchgängige Ökosystem für die Erstellung von KI-Inhalten aufgebaut, das von der Infrastruktur über kreative Tools bis hin zur Verbreitung und Finanzierung kreativer Inhalte reicht, sagte Samira Bakhtiar, General Manager für Medien & Unterhaltung, Spiele und Sport bei AWS. Das Projekt Nara veranschaulicht, wie AWS Filmemachern aller Art dabei helfen kann, KI in die gesamte kreative Pipeline zu integrieren  vom Konzept bis zur Leinwand , indem eine breite Palette vertrauter Modelle und Tools auf einer Cloud genutzt wird, der die Unterhaltungsbranche vertraut. Mit Investitionen wie dem GenAI Creators Fund, unserer Zusammenarbeit mit Innovative Dreams im Bereich des hybriden Filmemachens und Partnerschaften mit führenden Anbietern generativer KI wie Luma und fal baut AWS ein Ökosystem für menschliche Kreativität auf, das von KI angetrieben wird.