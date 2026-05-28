Netflix startet «Instadocs» mit Fall Alex Murdaugh

Die neue Reihe soll laut Netflix aktuelle Krisen, Verbrechen und gesellschaftliche Debatten nahezu in Echtzeit begleiten. Hinter dem Projekt stehen unter anderem Josh Tyrangiel («Vice News Tonight»), Connor Schell («The Last Dance») und Showrunner Steve Yaccino. Ziel sei es, Dokumentationen nicht erst Monate oder Jahre nach einem Ereignis zu veröffentlichen, sondern direkt während der öffentlichen Diskussion.
Die erste Episode trägt den Titel «Instadocs: Alex Murdaugh, Unconvicted» und startet bereits am 30. Mai. Im Mittelpunkt steht die überraschende Aufhebung von Murdaughs Doppelmord-Verurteilung durch den Supreme Court von South Carolina. Der ehemalige Anwalt war 2023 wegen des Mordes an seiner Ehefrau Maggie und seinem Sohn Paul zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Zusätzlich bekannte er sich in zahlreichen Finanzbetrugsfällen schuldig.
Im Mai 2026 wurde das Urteil jedoch aufgehoben. Das Gericht ordnete einen neuen Prozess an, nachdem Vorwürfe gegen die damalige Gerichtsschreiberin Becky Hill laut wurden. Sie soll Einfluss auf die Jury genommen haben. Für die Dokumentation sprach Netflix unter anderem mit South Carolinas Generalstaatsanwalt Alan Wilson, Mitgliedern der Gruppe Trial Watchers sowie ehemaligen Geschworenen. Auch Jurorin Myra Crosby, deren Ausschluss während des Prozesses später eine zentrale Rolle spielte, kommt zu Wort.
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