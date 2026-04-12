ZDF blickt auf 16 Jahre Regierungszeit Merkels zurück

In der Sendung «Terra X History» Angela Merkel Die Krisenkanzlerin, die am Sonntag, den 17. Mai, um 23:45 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird, wird die lange Amtszeit der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel beleuchtet. Die Dokumentation stellt die Frage, ob Merkel die zahlreichen Krisen ihrer Regierungszeit tatsächlich gelöst oder vor allem verwaltet hat, und beleuchtet damit eine der prägendsten politischen Karrieren der jüngeren deutschen Geschichte.
Im Zentrum stehen die großen Herausforderungen ihrer Kanzlerschaft: von der Eurokrise über die Flüchtlingspolitik bis hin zu Energie- und Klimafragen sowie der internationalen Lage nach der Krim-Annexion. Der Film zeichnet nach, wie Merkel in entscheidenden Momenten agierte oft zögerlich, dann wieder entschlossen und wie sich daraus ihr charakteristischer Politikstil entwickelte.
Ergänzt wird die Analyse durch Einschätzungen zahlreicher Wegbegleiter und politischer Beobachter. So kommen unter anderem Jean-Claude Juncker, Christoph Heusgen sowie Katrin Göring-Eckardt zu Wort, die unterschiedliche Perspektiven auf Merkels Handeln eröffnen. Auch Stimmen aus verschiedenen politischen Lagern tragen dazu bei, ein vielschichtiges Bild der Kanzlerschaft zu zeichnen.
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