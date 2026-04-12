«American Music Awards»: Queen Latifah moderiert die 52. Ausgabe

US-Fernsehen

Die «American Music Awards» kehren Ende Mai mit Queen Latifah als Gastgeberin zurück.

Am Montag, den 25. Mai, um 20:00 Uhr werden dielive aus Las Vegas übertragen. Der US-Sender CBS zeigt die Preisverleihung, die parallel auch über Paramount+ gestreamt wird. Als Gastgeberin führt Queen Latifah durch den Abend.Für die Künstlerin ist es eine Rückkehr auf vertrautes Terrain: Bereits 1995 war sie als Co-Host bei den AMAs im Einsatz. Nun, rund 30 Jahre später, übernimmt sie erneut die Moderation und soll durch eine Show führen, die die erfolgreichsten Künstler und Songs des Jahres ehrt. Die Veranstaltung findet in der MGM Grand Garden Arena in Las Vegas statt.Die «American Music Awards» zählen zu den wichtigsten Publikumspreisen der Musikbranche und setzen traditionell auf große Live-Performances und genreübergreifende Auftritte. Auch 2026 soll die Show wieder eine Mischung aus aktuellen Chart-Erfolgen und besonderen Momenten bieten. Details zu Nominierten und Performern werden im Vorfeld bekannt gegeben. Mit Queen Latifah setzt CBS auf eine erfahrene Entertainerin, die sowohl in Musik als auch Film und Fernsehen große Erfolge gefeiert hat. Die diesjährige Ausgabe soll an die zuletzt steigenden Zuschauerzahlen anknüpfen und erneut ein breites Publikum erreichen.