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«DUNKMAN»: Shaquille ONeal startet erste Profi-Dunk-Liga

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Basketball-Legende Shaquille O'Neal bringt gemeinsam mit TNT Sports eine neue globale Wettbewerbsliga an den Start.

Mit «DUNKMAN» soll im Sommer 2026 eine völlig neue Sportliga entstehen: Gemeinsam mit TNT Sports und Partnern baut Shaquille O'Neal die weltweit erste professionelle Liga rund um spektakuläre Dunkings auf. Ziel ist es, das bislang eher als Showeinlage bekannte Format zu einem eigenständigen Wettbewerb mit festen Strukturen weiterzuentwickeln.

Geplant ist eine erste Saison mit 24 der besten Dunker weltweit. In mehreren Gruppen-Events kämpfen sie um den Einzug in die Endrunde, die schließlich im «DUNKMAN World Championship» gipfelt. Dort geht es nicht nur um den Titel, sondern auch um ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar. Bewertet werden die Dunks von einer Jury nach einem standardisierten Punktesystem.

Die Liga setzt dabei stark auf Entertainment und mediale Präsenz. Die Wettbewerbe sollen live auf verschiedenen Plattformen ausgestrahlt werden, darunter Sender wie TNT, TBS und truTV sowie der Streamingdienst HBO Max. Ergänzend sind Inhalte über Social-Media-Kanäle und Plattformen wie Bleacher Report oder House of Highlights geplant. Mit «DUNKMAN» soll Dunking als eigene Sportart etabliert werden  mit klaren Regeln, wiederkehrenden Events und einer globalen Bühne für Athleten. ONeal selbst übernimmt die Rolle des Commissioners und sieht in der Liga die Chance, aus einem bislang punktuellen Show-Element eine eigenständige, wachsende Sportdisziplin zu formen.

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