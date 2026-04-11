ZDF überträgt orthodoxen Gottesdienst aus Düsseldorf

Nach längerer Pause zeigt das ZDF am Sonntag, 3. Mai 2026, um 09.30 Uhr wieder einen orthodoxen Gottesdienst. Die Übertragung Freude im Himmel und Friede auf Erden! kommt aus der Heilige-Sava-Kirche in Düsseldorf und ist im Anschluss auch im Streaming verfügbar. Im Zentrum der Göttlichen Liturgie steht die Verbindung von Lebensfreude und Glauben: Die Predigt thematisiert die christliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und die Kraft, die Gläubige daraus im Alltag schöpfen können. Geleitet wird der Gottesdienst von Priester Saa Vračević.
Die Heilige-Sava-Kirche ist die Hauptkirche der serbisch-orthodoxen Gemeinde in Düsseldorf, die rund 15.000 Mitglieder umfasst. Der Kirchenkomplex gilt als der größte seiner Art in Deutschland und fungiert zugleich als Kathedrale der Eparchie von Düsseldorf und ganz Deutschland. Diese gehört zum Serbischen Orthodoxen Patriarchat mit Sitz in Belgrad und wird seit 2018 von Metropolit Grigorije Durić geführt.
Mit der Übertragung knüpft das ZDF an seine regelmäßigen Gottesdienstformate an, die unterschiedliche christliche Traditionen sichtbar machen. Die orthodoxe Kirche zählt weltweit über 200 Millionen Gläubige und ist neben der römisch-katholischen und der evangelischen Kirche eine der großen christlichen Gemeinschaften.
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