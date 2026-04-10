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Illner, Lanz & Fleischhauer: Starke Quoten für langen Talkabend

Fabian Riedner von 10. April 2026, 08:32 Uhr

Wenn andere schon im Bett sind, diskutiert Jan Fleischhauer mit Philipp Türmer große Themen wie steuerliche Gerechtigkeit.

Das «Lena Lorenz», in der Judith Hoersch, Eva Mattes und Raban Bieling die Hauptrollen spielen. Hebamme Lena Lorenz betreut die junge Mona, die ihr Baby zur Adoption freigeben will. Katina und Jan sind die von ihr ausgewählten Eltern. Doch zunehmend zweifelt Mona an ihrer Entscheidung. Die Premiere, verfasst von Katja Grübel, sahen 3,41 Millionen Zuschauer, die Regiearbeit von Ulrike Hamacher verbuchte einen Marktanteil von mittelmäßigen 15,5 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen gewonnen, das brachte dem Mainzer Sender maue 6,8 Prozent.



Das «heute journal», diese Woche mit Dunja Hayali, brachte 3,57 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 18,1 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,38 Millionen ermittelt, sodass die Mainzer Fernsehstation auf 9,5 Prozent kam. Das Special «Mario Adorf  Ein Leben» sahen 2,25 Millionen Zuschauer, es wurden 12,8 Prozent bei allen und 5,8 Prozent bei den Jungen eingefahren. Maybrit Illner diskutierte in ihrer gleichnamigen «maybrit illner»-Show über Sieg, Niederlage oder Chaos  was hat Trump erreicht?. Zu Gast waren CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantik-Brücke e.V., die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh, Militärexperte Carlo Masala und Souad Mekhennet, deutsche Journalistin in Washington und Expertin für internationale Sicherheit. Dies ließen sich 1,86 Millionen Zuschauer nicht entgehen, sodass man auf 13,7 Prozent kam. Die Sendung aus Berlin holte sich 0,26 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 9,7 Prozent.



«Markus Lanz» übernahm um 23.30 Uhr. SPD-Außenexperte Adis Ahmetovic, AfD-Fraktionsvize Markus Frohnmaier, Politologin Jana Puglierin und Welt-Redakteur Frederic Schindler reisten in die Hansestadt. Die Gespräche wurden von 1,51 Millionen Zuschauern gesehen, sodass ein Marktanteil von sagenhaften 20,6 Prozent heraussprang. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,28 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf 20,0 Prozent. «Keine Talkshow - Eingesperrt mit Jan Fleischhauer» mit Jusos-Chef Philipp Türmer forderte mehr steuerliche Gerechtigkeit. Das Gespräch ließen sich ab 01.05 Uhr 0,48 Millionen Zuschauer nicht entgehen, die Folge holte sich 12,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,12 Millionen möglich, der Marktanteil lag bei 17,7 Prozent.

Das ZDF startete am Donnerstag die neue Staffel von, in der Judith Hoersch, Eva Mattes und Raban Bieling die Hauptrollen spielen. Hebamme Lena Lorenz betreut die junge Mona, die ihr Baby zur Adoption freigeben will. Katina und Jan sind die von ihr ausgewählten Eltern. Doch zunehmend zweifelt Mona an ihrer Entscheidung. Die Premiere, verfasst von Katja Grübel, sahen 3,41 Millionen Zuschauer, die Regiearbeit von Ulrike Hamacher verbuchte einen Marktanteil von mittelmäßigen 15,5 Prozent. Unter den jungen Menschen wurden 0,26 Millionen gewonnen, das brachte dem Mainzer Sender maue 6,8 Prozent.Das, diese Woche mit Dunja Hayali, brachte 3,57 Millionen Fernsehzuschauer und führte zu 18,1 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,38 Millionen ermittelt, sodass die Mainzer Fernsehstation auf 9,5 Prozent kam. Das Specialsahen 2,25 Millionen Zuschauer, es wurden 12,8 Prozent bei allen und 5,8 Prozent bei den Jungen eingefahren. Maybrit Illner diskutierte in ihrer gleichnamigen-Show über Sieg, Niederlage oder Chaos  was hat Trump erreicht?. Zu Gast waren CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, Sigmar Gabriel, Vorsitzender der Atlantik-Brücke e.V., die Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh, Militärexperte Carlo Masala und Souad Mekhennet, deutsche Journalistin in Washington und Expertin für internationale Sicherheit. Dies ließen sich 1,86 Millionen Zuschauer nicht entgehen, sodass man auf 13,7 Prozent kam. Die Sendung aus Berlin holte sich 0,26 Millionen junge Zuschauer, der Marktanteil lag bei 9,7 Prozent.übernahm um 23.30 Uhr. SPD-Außenexperte Adis Ahmetovic, AfD-Fraktionsvize Markus Frohnmaier, Politologin Jana Puglierin und Welt-Redakteur Frederic Schindler reisten in die Hansestadt. Die Gespräche wurden von 1,51 Millionen Zuschauern gesehen, sodass ein Marktanteil von sagenhaften 20,6 Prozent heraussprang. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,28 Millionen verbucht, der Marktanteil belief sich auf 20,0 Prozent.mit Jusos-Chef Philipp Türmer forderte mehr steuerliche Gerechtigkeit. Das Gespräch ließen sich ab 01.05 Uhr 0,48 Millionen Zuschauer nicht entgehen, die Folge holte sich 12,7 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 0,12 Millionen möglich, der Marktanteil lag bei 17,7 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

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