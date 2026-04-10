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Apple TV zeigt «Mein Bruder, der Minotaurus» ab Ende April

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Die neue Animationsserie verbindet Mythologie und Abenteuer und startet am 24. April weltweit bei Apple TV.

Apple TV baut sein Familienangebot weiter aus und hat den Trailer zur neuen Animationsserie «Mein Bruder, der Minotaurus» veröffentlicht. Die zehnteilige Produktion feiert am Freitag, 24. April, ihre Premiere und wird direkt vollständig zum Abruf bereitgestellt. Die Serie stammt vom renommierten irischen Animationsstudio Cartoon Saloon, das bereits mehrfach für den Oscar nominiert wurde, und entsteht in Zusammenarbeit mit Dog Ears. Inhaltlich verbindet das Format Elemente aus Folklore, Mystery und klassischem Abenteuer und richtet sich sowohl an Kinder als auch an Familien.

Im Mittelpunkt steht ein ungewöhnlicher Held: ein junger Minotaurus, halb Mensch, halb Stier, der in der Welt der Menschen aufwächst. Gemeinsam mit seinem menschlichen Bruder begibt er sich auf eine Reise, um die Geheimnisse seiner Herkunft zu entschlüsseln. Dabei geht es nicht nur um mythische Gefahren, sondern auch um Themen wie Identität, Zugehörigkeit und das Gefühl, anders zu sein.

Für die englische Originalfassung konnte ein prominentes Sprecherensemble gewonnen werden. Neben Nachwuchstalenten wie Ely Solan, Billy Jenkins, Luciana Akpobaro und Billie Boullet sind auch bekannte Namen wie Michael Sheen, Brian Cox, Andy Serkis und TNia Miller beteiligt. Hinter der Serie steht Creator Donal Mangan, während Maurice Joyce Regie führt. Produziert wird das Projekt von einem erfahrenen Team um Cartoon Saloon, das bereits für visuell anspruchsvolle und erzählerisch dichte Animationsstoffe bekannt ist.



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