US-Fernsehen

«Wednesday»: Lena Headey und weitere Stars stoßen zu Staffel 3

von

Für die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie «Wednesday» erweitert ein prominentes Trio den Cast.

Netflix treibt die Arbeiten an der dritten Staffel von «Wednesday» weiter voran: Wie der Streamingdienst bekanntgab, werden Lena Headey, Andrew McCarthy und James Lance in Gastrollen zu sehen sein. Die Dreharbeiten laufen derzeit in der Nähe von Dublin in Irland. Hinter der Serie stehen die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar, während Tim Burton erneut als Regisseur und Executive Producer fungiert. Produziert wird das Format von MGM Television.

Die drei Neuzugänge ergänzen einen ohnehin prominent besetzten Cast: Bereits zuvor waren unter anderem Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon und Noah Taylor für die neue Staffel bestätigt worden. Zudem kehren bekannte Gesichter zurück, darunter Jenna Ortega als Wednesday Addams sowie Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán als ihre Eltern Morticia und Gomez.

«Wednesday» zählt zu den größten Serienhits von Netflix: Die erste Staffel ist bis heute die meistgesehene englischsprachige Serie der Plattform, während die zweite Staffel ebenfalls hohe Abrufzahlen erzielte und sich unter den erfolgreichsten Formaten einreihte. Im Zentrum steht die titelgebende Figur Wednesday Addams, die an der Nevermore Academy in mysteriöse und übernatürliche Ereignisse verwickelt wird.

Mehr zum Thema... Wednesday
Kurz-URL: qmde.de/170619
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelHBO verlängert «Rooster» mit Steve Carell um zweite Staffelnächster ArtikelKevin Bacon übernimmt Hauptrolle in «Southern Bastards»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Kevin Bacon übernimmt Hauptrolle in «Southern Bastards» US-Fernsehen HBO verlängert «Rooster» mit Steve Carell um zweite Staffel US-Fernsehen Pink moderiert die Tony Awards 2026 US-Fernsehen Amazon bestellt «Calamities» US-Fernsehen Apple TV zeigt «Mein Bruder, der Minotaurus» ab Ende April US-Fernsehen Warner Bros. Discovery kooperiert mit DAZN in Sachen Boxen US-Fernsehen «Saturday Night Live»: Prominente Hosts beenden 51. Staffel im Mai

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung