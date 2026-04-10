«Wednesday»: Lena Headey und weitere Stars stoßen zu Staffel 3

US-Fernsehen

Für die dritte Staffel der Netflix-Erfolgsserie «Wednesday» erweitert ein prominentes Trio den Cast.

Netflix treibt die Arbeiten an der dritten Staffel vonweiter voran: Wie der Streamingdienst bekanntgab, werden Lena Headey, Andrew McCarthy und James Lance in Gastrollen zu sehen sein. Die Dreharbeiten laufen derzeit in der Nähe von Dublin in Irland. Hinter der Serie stehen die Showrunner Alfred Gough und Miles Millar, während Tim Burton erneut als Regisseur und Executive Producer fungiert. Produziert wird das Format von MGM Television.Die drei Neuzugänge ergänzen einen ohnehin prominent besetzten Cast: Bereits zuvor waren unter anderem Eva Green, Winona Ryder, Chris Sarandon und Noah Taylor für die neue Staffel bestätigt worden. Zudem kehren bekannte Gesichter zurück, darunter Jenna Ortega als Wednesday Addams sowie Catherine Zeta-Jones und Luis Guzmán als ihre Eltern Morticia und Gomez.«Wednesday» zählt zu den größten Serienhits von Netflix: Die erste Staffel ist bis heute die meistgesehene englischsprachige Serie der Plattform, während die zweite Staffel ebenfalls hohe Abrufzahlen erzielte und sich unter den erfolgreichsten Formaten einreihte. Im Zentrum steht die titelgebende Figur Wednesday Addams, die an der Nevermore Academy in mysteriöse und übernatürliche Ereignisse verwickelt wird.