Kevin Bacon übernimmt Hauptrolle in «Southern Bastards»

US-Fernsehen

Der Pilot der Comic-Adaption setzt auf Kevin Bacon als zentrale Figur. Die Serie entsteht für Onyx Collective.

Hulu treibt die Entwicklung vonweiter voran: Für den Pilotfilm der Serie wurde Kevin Bacon für eine Hauptrolle verpflichtet. Das Projekt entsteht für die Marke Onyx Collective und basiert auf der gleichnamigen Graphic-Novel-Reihe von Jason Aaron und Jason Latour. Für Bacon ist es eine weitere Serienrolle nach Engagements in Formaten wie «The Following», «City on a Hill» oder zuletzt «Sirens».Bacon wird in die Rolle von Earl schlüpfen, einem ehemaligen Soldaten, der in seine Heimat Craw County in Alabama zurückkehrt. Dort versucht er, das Verhältnis zu seiner entfremdeten Tochter zu reparieren  und gerät gleichzeitig in ein Netz aus organisierter Kriminalität, das von einem einflussreichen Highschool-Footballtrainer kontrolliert wird. Die Geschichte folgt dabei einer Militärveteranin, die nach ihrem Vater sucht und dabei auf die dunklen Strukturen der Kleinstadt stößt.Auch hinter der Kamera gibt es Bewegung: Reinaldo Marcus Green wird den Pilotfilm inszenieren und als Executive Producer fungieren. Er übernimmt damit die Regie von Nia DaCosta, die zuvor mit dem Projekt verbunden war. Das Drehbuch stammt von Bill Dubuque, der gemeinsam mit DaCosta auch die Story entwickelte. Als Showrunner ist Matt Olmstead an Bord. Zum Produzententeam zählen zudem prominente Namen wie Ryan Coogler sowie Sev Ohanian und Zinzi Coogler für Proximity Media. Produziert wird die Serie in Zusammenarbeit mit Fifth Season.