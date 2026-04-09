Mario Adorf: ZDF ändert Programm - SWR und Neo ziehen nach

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Um den verstorbenen Schauspieler zu würdigen, bringen die Mainzer einen Porträtfilm. Auch der SWR nimmt eine Würdigung ins Programm, Neo eine zweiteilige Film-Reihe mit Adorf.

Der bekannte deutsche Schauspieler Mario Adorf ist am 8. April 2026 im Alter von 95 Jahren in Paris gestorben. Aus diesem Anlass ändert das ZDF sein Programm und zeigt unter anderem am heutigen Donnerstagabend (9. April) das Porträtum 22.15 Uhr im Anschluss an das «heute journal». Im ZDF-Streaming-Portal sind das Porträt und der erste Teil vonbereits abrufbar. Am Freitag, 10. April 2026, 0.30 Uhr, zeigt das ZDFsowie am Samstag, 11. April 2026, 13.40 Uhr die KomödieZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Mario Adorf war ein Schauspieler von außergewöhnlicher Präsenz und Tiefe, der Generationen von Zuschauerinnen und Zuschauern geprägt hat. Mit seinen intensiven und nuancierten Charakterdarstellungen  unter anderem in den großen ZDF-Mehrteilern Der große Bellheim, Die Affäre Semmeling und Der Schattenmann  hat er das Programm des ZDF nachhaltig bereichert. Sein Werk hat weit über einzelne Rollen hinausgewirkt und ist fest im kollektiven Gedächtnis verankert."Der in Mayen in der Eifel aufgewachsene Schauspieler studierte Theaterwissenschaften und fand früh seinen Platz im deutschen und internationalen Film. Zu seinen ersten großen Erfolgen im ZDF zählen der Fernsehfilmsowie die Serie. Unvergessen bleibt seine Paraderolle als Kaufhaus-Chef Peter Bellheim im ZDF-Vierteiler. Auch mit Produktionen wieoderprägte Mario Adorf das ZDF-Programm maßgeblich.Weiter Sonder-Programmierungen werden auch im SWR zu sehen sein. Im Fernsehprogramm des SWR für Baden-Württemberg und für Rheinland-Pfalz laufen die Sendungen in Erinnerung an Mario Adorf am heutigen Donnerstag, 9. April 2026, zu unterschiedlichen Zeiten:um 20:15 Uhr in SWR RLP, um 21 Uhr in SWR BW (30 Minuten).um 20:45 Uhr in SWR RLP, um 21:30 Uhr in SWR BW (15 Minuten) und in der ARD Mediathek.ZDFneo zeigt in der Nacht die zwei deutsch-italienischen Filme der Reihevon 1996 und 2000. Darin verkörperte der Mime einen wohlhabenden Großvater, der eines eines Tages beginnt, sich für seinen verarmten Enkel zu interessieren  denn obwohl er das Kind stets ablehnte, da er die Mutter nicht leiden mag, ist Christian sein einziger Erbe. So holt der grantige Menschenfeind und Zyniker den mittlerweile 11-jährigen zu sich nach Bayern. Und nach anfänglichen Auseinandersetzungen gelingt es dem aufgeweckten Jungen, die raue Schale seines Opas zu knacken.