«Found» im Pay-TV: RTL Crime zeigt US-Serie

Die US-Serie «Found» bekommt in Deutschland einen weiteren Auswertungszyklus: Nachdem die Produktion bereits auf RTL+ abrufbar war, folgt nun die lineare Pay-TV-Ausstrahlung. Ab dem 18. Mai 2026 zeigt RTL Crime die erste Staffel immer montags ab 21:00 Uhr und setzt dabei direkt auf einen Dreierpack an Episoden.
Im Zentrum der Serie steht Gabrielle Gabi Mosely, gespielt von Shanola Hampton. Als Krisenmanagerin und PR-Expertin leitet sie mit Mosely & Associates ein Team, das sich auf Vermisstenfälle spezialisiert hat, die von Behörden und Öffentlichkeit oft übersehen werden. Der Ansatz der Serie hebt sich bewusst vom klassischen Procedural ab: Die Fälle sind emotional aufgeladen und eng mit den Biografien der Figuren verknüpft denn viele Teammitglieder haben selbst Erfahrungen mit Entführungen oder Verlust gemacht.
Der größte erzählerische Kniff liegt jedoch in Gabis Vergangenheit: Als ehemalige Entführte hat sie ihren Peiniger Hugh Sir Evans, dargestellt von Mark-Paul Gosselaar, Jahre später selbst entführt und hält ihn in ihrem Keller gefangen. Dort zwingt sie ihn, sein Wissen über Täterpsychologie preiszugeben, um neue Fälle zu lösen. Dieses moralisch ambivalente Konstrukt verleiht «Found» eine deutlich düsterere Note als vielen Genre-Kollegen und sorgt für eine fortlaufende, übergreifende Handlung.
Ursprünglich lief die Serie von 2023 bis 2025 beim US-Network NBC und brachte es auf zwei Staffeln mit insgesamt 35 Episoden. Trotz solider Resonanz und Nominierungen bei verschiedenen Branchenpreisen wurde das Format nach der zweiten Staffel eingestellt. Für den deutschen Markt bleibt «Found» dennoch ein attraktiver Crime-Import, der klassische Ermittlungsarbeit mit serieller Spannung verbindet.
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