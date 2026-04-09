US-Fernsehen

«Bridgerton»: Neue Figuren bringen frische Dynamik in Staffel fünf

von

Die Erfolgsserie erweitert ihr Ensemble und stellt die Weichen für ein emotional aufgeladenes neues Kapitel.

Für die kommende fünfte Staffel von «Bridgerton» hat Netflix mehrere neue Darsteller verpflichtet und damit zugleich erste inhaltliche Akzente gesetzt. Mit Tega Alexander, Jacqueline Boatswain und Gemma Knight Jones wächst das Ensemble um Figuren, die das gesellschaftliche Gefüge der Londoner High Society  des sogenannten Ton  erweitern und neue Konfliktlinien eröffnen sollen. Die Serie bleibt damit ihrem Prinzip treu, jede Staffel durch neue Perspektiven und Figurenkonstellationen zu bereichern. Produziert wird «Bridgerton» weiterhin von Shondaland, dem Unternehmen von Shonda Rhimes, während Jess Brownell als Showrunnerin fungiert. Gedreht wird erneut in London, die Staffel umfasst acht Episoden.

Im Zentrum der neuen Staffel steht Francesca Stirling, gespielt von Hannah Dodd, deren Geschichte deutlich komplexer und emotionaler angelegt ist als klassische Bridgerton-Romanzen. Nach dem Verlust ihres Ehemanns kehrt sie zwei Jahre später in die Welt der gesellschaftlichen Erwartungen zurück und sucht zunächst aus pragmatischen Gründen nach einer neuen Verbindung. Doch diese rationale Haltung gerät ins Wanken, als Michaela Stirling, verkörpert von Masali Baduza, erneut in ihr Leben tritt. Zwischen gesellschaftlichem Druck, persönlicher Trauer und neu aufkeimenden Gefühlen entsteht ein Spannungsfeld, das die Staffel maßgeblich prägen dürfte.

Die neuen Figuren fügen sich gezielt in diese Konstellation ein: Tega Alexander spielt mit Christopher Anderson einen charismatischen Verführer, der hinter seiner selbstbewussten Fassade mit inneren Zweifeln kämpft. Jacqueline Boatswain übernimmt die Rolle von Helen Stirling, die als Mutterfigur sowohl emotionaler Anker als auch antreibende Kraft für ihre Tochter ist. Gemma Knight Jones ergänzt das Ensemble als Lady Elizabeth Ashworth, eine Vertraute, die sich bestens in den gesellschaftlichen Spielregeln auskennt und damit eine wichtige Beobachterrolle einnimmt.


Mehr zum Thema... Bridgerton TV-Sender Netflix
Kurz-URL: qmde.de/170577
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelParamount bestätigt Rückzug von Jeff Shell nach Vorwürfennächster Artikel«Dexter: Resurrection»: Uma Thurman kehrt für zweite Staffel zurück
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Saturday Night Live»: Prominente Hosts beenden 51. Staffel im Mai US-Fernsehen «Tyler Perrys Divorced Sistas»: Paramount+ zeigt zweite Staffelhälfte ab April US-Fernsehen «Dexter: Resurrection»: Uma Thurman kehrt für zweite Staffel zurück US-Fernsehen «Dark Matter»: Sci-Fi-Hit kehrt im August mit zweiter Staffel zurück US-Fernsehen «We Are Jeni»: True-Crime-Doku erzählt erschütternden Kampf um Gerechtigkeit US-Fernsehen «Chopped Castaways»: Food Network schickt Spitzenköche auf eine einsame Insel US-Fernsehen «Return to the Moon»: PBS begleitet NASA zurück zum Mond

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung