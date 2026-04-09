Paramount kehrt ins Buchgeschäft zurück

Wirtschaft

Zwei Jahre nach dem Verkauf von Simon & Schuster startet Paramount Global mit neuem Verlag durch.

Paramount Global baut sein Geschäftsfeld weiter aus und steigt erneut in den Buchmarkt ein: Mit Paramount Global Publishing hat der Medienkonzern ein neues Publishing-Unternehmen gegründet, das künftig Inhalte rund um bekannte Marken und Franchises sowie neue Stoffe entwickeln soll. Der Schritt erfolgt rund zwei Jahre nach dem Verkauf des Traditionsverlags Simon & Schuster im Jahr 2023 an die Investorengesellschaft KKR.Die neue Verlagseinheit wird innerhalb der Sparte Products & Experiences angesiedelt und von Josh Silverman geleitet. Die operative Verantwortung übernimmt Amy Jarashow als Head of Global Publishing. Ihr Team soll sowohl bestehende Markenwelten  etwa aus Film, Fernsehen und Streaming  in Buchform erweitern als auch neue Inhalte und Intellectual Property entwickeln. Paramount verfolgt damit eine Strategie, die stärker auf plattformübergreifendes Storytelling und Markenbindung setzt.Zum Start wird sich Paramount Global Publishing auf den nordamerikanischen Markt konzentrieren, eine internationale Expansion ist jedoch bereits geplant. Produziert werden sollen sowohl klassische Printtitel als auch digitale und Audioformate, die unterschiedliche Zielgruppen und Genres abdecken. Vertrieb und Distribution sollen über externe Partner erfolgen, die bislang allerdings noch nicht benannt wurden.Geschichten, die ihren Ursprung auf dem Papier haben, besitzen die einzigartige Kraft, fesselnde Welten zu erschaffen, überzeugende Charaktere zu entwickeln und eine tiefere Verbindung zu den Fans aufzubauen, sagte Josh Silverman. Mit der Gründung von Paramount Global Publishing erweitern wir die Reichweite unserer beliebtesten Franchises und präsentieren gleichzeitig dem Publikum auf der ganzen Welt neue, originelle Geschichten.