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«Hormongesteuert»: MDR-Erfolgspodcast geht in die fünfte Staffel

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Der Podcast über die Wechseljahre trifft einen Nerv und liefert weiter fundierte Antworten auf drängende Fragen.

Der MDR baut sein erfolgreiches Gesundheitsformat weiter aus: «Hormongesteuert», produziert von MDR Aktuell, ist in die fünfte Staffel gestartet. Die neuen Folgen sind ab sofort in der ARD Audiothek abrufbar, im Radio läuft die Staffel ab dem 12. April im Rahmen des Podcast-Sonntag. Seit dem Start im Jahr 2023 hat sich das Format zu einem wichtigen Impulsgeber in der öffentlichen Debatte über die Wechseljahre entwickelt. Rund drei Millionen Abrufe verzeichnet der Podcast bislang  Tendenz steigend. Auch in der neuen Staffel bleiben die Hosts Katrin Simonsen und Katrin Schaudig ihrem Konzept treu: medizinisch fundierte Inhalte werden verständlich und alltagsnah aufbereitet.

In insgesamt zwölf neuen Episoden geht es unter anderem um Gewichtszunahme, Herzgesundheit, hormonelle Disruptoren oder auch weniger bekannte Symptome wie trockene Augen. Dabei kommen regelmäßig Expertinnen und Experten aus der Forschung zu Wort, die aktuelle Erkenntnisse einordnen.

Ein zentraler Bestandteil bleibt zudem die enge Einbindung der Community: Hörerfragen werden gezielt aufgegriffen und ausführlich beantwortet. Dieses dialogische Konzept sorgt nicht nur für hohe Reichweite, sondern auch für eine ungewöhnlich starke Bindung an das Format  sowohl bei Hörerinnen als auch im medizinischen Umfeld.

Mehr zum Thema... Hormongesteuert TV-Sender MDR
Kurz-URL: qmde.de/170565
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