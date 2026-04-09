Mario Adorf ist tot

Köpfe

Der in Zürich geborene Schauspieler ist im Alter von 95 Jahren verstorben.

Die deutsche Film- und Fernsehlandschaft trauert um Mario Adorf. Der Schauspieler, der über Jahrzehnte hinweg zu den prägendsten Gesichtern des europäischen Kinos und Fernsehens zählte, ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Mit ihm verliert die Branche einen Darsteller, der wie kaum ein anderer zwischen Theater, Film und Fernsehen zu Hause war  und dabei stets eine unverwechselbare Präsenz bewahrte.Geboren 1930 in Zürich und aufgewachsen in der Eifel, war Adorfs Lebensweg früh von Brüchen und Herausforderungen geprägt. Vielleicht war es genau diese Biografie, die seine Figuren später so glaubwürdig machte: Männer zwischen Härte und Verletzlichkeit, zwischen Macht und Zweifel. Nach seiner Ausbildung an der Otto-Falckenberg-Schule begann eine Karriere, die sich schnell vom Theater auf die große Leinwand verlagerte.Seinen Durchbruch feierte Adorf 1957 mit dem Film «Nachts, wenn der Teufel kam». In der Rolle des vermeintlichen Serienmörders Bruno Lüdke zeigte er früh jene Intensität, die ihn fortan begleiten sollte. Es folgten zahlreiche Rollen, die ihn zunächst oft auf zwielichtige Charaktere festlegten  etwa als Schurke Santer in «Winnetou 1. Teil» oder als Ganove in «Die Herren mit der weißen Weste». Doch Adorf war mehr als der klassische Bösewicht: Er verlieh seinen Figuren Tiefe, Widerspruch und oft auch eine überraschende Wärme.In den folgenden Jahrzehnten entwickelte sich Adorf zu einem der vielseitigsten Darsteller Europas. Ob in internationalen Kinoproduktionen, im Autorenfilm oder im Fernsehen  seine Bandbreite war enorm. Besonders prägend waren seine Arbeiten mit Regisseur Dieter Wedel, etwa in «Der große Bellheim» oder «Der Schattenmann». Hier zeigte sich Adorf als Patriarch, als Machtmensch  und zugleich als Figur mit Brüchen, die dem Publikum lange im Gedächtnis blieb.Auch abseits der Kamera blieb Adorf ein gefragter Künstler. Er arbeitete als Sprecher, Autor und engagierte sich kulturell wie politisch. Seine Liebe zu Italien prägte nicht nur sein Privatleben, sondern auch viele seiner Rollen. Adorf selbst bezeichnete sich einmal als halber Italiener  ein Gefühl, das sich in seiner Kunst stets widerspiegelte.