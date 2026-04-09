ProSiebenSat1: Hauptversammlung steht an

Wirtschaft

Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehören soll unter anderem die Reduzierung der Aufsichtsratsgröße.

ProSiebenSat.1 Media SE hat die Tagesordnung zur bevorstehenden Hauptversammlung veröffentlicht und lädt die Aktionäre und Aktionärinnen zur virtuellen Veranstaltung am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, ein. Im Mittelpunkt der Tagesordnung sollen der Mitteilung zufolge Maßnahmen zur weiteren Steigerung der Effizienz und der finanziellen Flexibilität des Konzerns stehen - also im Klartext Sparmöglichkeiten. Die Hauptversammlung findet als virtuelle Versammlung statt und wird am 20. Mai 2026 um 10 Uhr MESZ live auf dem Aktionärsportal für eingetragene Aktionäre übertragen.Zu den wichtigsten Tagesordnungspunkten gehören soll unter anderem die Anpassung der Aufsichtsratsgröße. Nach dreijähriger Amtszeit haben sich Dr. Katrin Burkhardt und der stellvertretende Vorsitzende Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler entschieden, aus dem Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 auszuscheiden. Die Amtsniederlegung von Dr. Burkhardt wird mit Ablauf der kommenden Hauptversammlung wirksam, während Prof. Dr. Ziegler nicht zur Wiederwahl antreten wird. Vor diesem Hintergrund schlagen der Vorstand und der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 vor, die Anzahl der Aufsichtsratssitze von neun auf sieben zu reduzieren. Um zusätzliche Kostensenkungen zu erzielen, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, die Vergütung für Aufsichtsratsmitglieder zu senken.Vier Aufsichtsratskandidatinnen und Kandidaten stehen zur Wahl. Die Amtszeit von Katharina Behrends, Thomas Ingelfinger und Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler endet mit Ablauf dieser Hauptversammlung. Darüber hinaus wurden Simone Sole und Michael Eifler vom Gericht im Oktober 2025 bis zum Ende dieser Hauptversammlung bestellt. Um die neue Zielgröße von sieben Mitgliedern zu erreichen, schlägt der Aufsichtsrat Katharina Behrends, Michael Eifler, Thomas Ingelfinger und Simone Sole zur Wahl vor.Maria Kyriacou, Vorsitzende des Aufsichtsrats der ProSiebenSat.1 Media SE: Im Namen des gesamten Aufsichtsrats möchte ich Katrin Burkhardt und Cai-Nicolas Ziegler herzlich für ihr Engagement und ihre wertvollen Beiträge in den vergangenen drei Jahren danken. Wir wünschen ihnen für die Zukunft nur das Beste. Die geplante Verkleinerung des Aufsichtsrats und die Anpassungen unserer Kapitalstruktur spiegeln unser klares Bekenntnis zu einer schlankeren, agileren Organisation wider. Diese Maßnahmen verschaffen uns die finanzielle Flexibilität, die wir benötigen, um unsere Transformation voranzutreiben und langfristigen Wert für unsere Aktionär:innen zu schaffen.