«Harlem Globetrotters: Secrets of the City»: AspireTV dreht zweite Staffel

Beim US-Sender AspireTV laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von «Harlem Globetrotters: Secrets of the City». Die Serie begleitet die Harlem Globetrotters auf ihrer weltweiten Tour und verbindet Sport, Kultur und Reiseerlebnisse in einem dokumentarischen Format.
Auch in der neuen Staffel stehen internationale Schauplätze im Mittelpunkt. Geplant sind unter anderem Stationen in Brüssel, Amsterdam, Paris, Lagos, Athen, Rom sowie in Tahiti und Chile. Die Produktion will dabei nicht nur die sportlichen Auftritte zeigen, sondern vor allem Einblicke in lokale Kulturen, Kulinarik und das Leben vor Ort geben.
Die Serie gilt als wichtiger Bestandteil der strategischen Ausrichtung von AspireTV, das verstärkt auf Inhalte mit kulturellem Fokus setzt. Produziert wird das Format erneut in Zusammenarbeit mit Sunwise Media und Herschend Entertainment Studios. Die zweite Staffel knüpft an den Erfolg der ersten an, die laut Sender vor allem durch ihre Verbindung von globalen Geschichten und kultureller Perspektive überzeugen konnte. Ein genauer Starttermin für die neuen Folgen steht noch nicht fest.
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