Wer ist «Deutschlands dümmster Promi»? Diese ursprünglich am Montagabend gefloppte Show wiederholte ProSieben in den letzten Wochen am Dienstag im Anschluss an TV Total und Experte für alles. Für mehr oder weniger bekannte Gesichter ging es folglich darum, auf keinen Fall zu gewinnen. Denn wer die Wissens-, Logik- und Aktionsaufgaben am besten meistert, ist raus und vermeidet den Tadel wer hingegen am Ende übrigbleibt, trägt den zweifelhaften Titel Deutschlands dümmster Promi.
Schaut man auf die entsprechenden Daten der ersten Wiederholung am 10. März um 23.38 Uhr, lässt sich resümieren, dass diese mit 0,02 Millionen und extrem mickrigen 1,6 Prozent in der Zielgruppe brutal floppte es waren sogar noch niedrigere Anteile als ursprünglich. Beim älteren Publikum sah es richtig schlecht aus, hier kamen bloß blamable 1,3 Prozent (0,09 Millionen) zusammen.
In der darauffolgenden Woche rückte die Produktion eine Stunde nach vorne auf 22.30 Uhr. Dies ging allerdings nicht wirklich mit einer gesteigerten Sehbeteiligung einher. Es ging folglich in der Zielgruppe nur leicht auf weiter äußerst desolate 2,9 Prozent bei lediglich 0,07 Millionen Werberelevanten. Nicht besser das Bild am Gesamtmarkt, der nur noch katastrophale 1,5 Prozent wegen 0,19 Millionen zeitigte.
In den nächsten zwei Wochen konnte sich die Show-Marke schließlich ein bisschen erholen: Sowohl am 17., als auch am 24. März kamen verbesserte Zielgruppen-Anteile in Höhe 4,3 und 3,3 Prozent auf bei maximal 0,07 Millionen Umworbenen trotzdem natürlich noch deutlich zu wenig für ProSieben-Ansprüche. Auch gesamt ergab sich ein Anstieg auf zwischenzeitlich 2,0 Prozent bei einer Reichweite von 0,19. Das Problem: Das alles bewegte sich immer noch auf einem sehr mageren Level.
Das Staffelfinale wurde dann einfach an die erste Folge am 24. März angehängt, lief dann entsprechend ab 23.30 Uhr. Statt Anstieg setzte es jedoch nochmal einen Abstieg auf völlig verheerende 2,3 Prozent durch 0,03 Millionen Interessenten zwischen 14 und 49. Insgesamt verharrte man zudem im gewohnt ruiniösen Bereich von 1,2 Prozent ob 0,08 Millionen.
Am Ende der Ausstrahlung auf dem Wiederholungs-Slot am späten Dienstag-Abend standen für «Deutschlands dümmster Promi» nur ganz üble 3,2 Prozent (0,04 Millionen) in der Zielgruppe sowie völlig desolate 1,5 Prozent (0,15 Millionen) am Gesamtmarkt. Stellenweise waren die Zahlen bei den Jüngeren auf Sparten-Niveau. Die Chance, den misslungenen Eindruck aus der Erstausstrahlung nachträglich im Re-Run nochmal wettzumachen, wurde folglich nicht genutzt.
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