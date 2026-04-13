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ZDF blickt hinter den TikTok-Erfolg

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Die Doku begleitet einen der erfolgreichsten deutschen Content Creator auf seinem Weg zum Social-Media-Star.

Das ZDF zeigt am Dienstag, den 12. Mai um 22:15 Uhr die Sendung «37°» mit Hype  die Noelgoescrazy-Story. Der Film von David Robinson ist bereits am selben Tag als Stream verfügbar und zeichnet den rasanten Aufstieg des TikTok-Stars Noel Robinson nach. Die Dokumentation erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der in München aufwächst und früh seine Leidenschaft fürs Tanzen entdeckt.

Mit Disziplin und Ehrgeiz verfolgt er das Ziel, sich in den sozialen Medien einen Namen zu machen  und setzt dabei auf einen extremen Output: Über Monate hinweg veröffentlicht er täglich mehrere Videos. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten: Unter dem Namen Noelgoescrazy erreicht er ein Millionenpublikum und wird zu einem globalen Phänomen.

Der Film begleitet Robinson auf seinen Reisen rund um den Globus, von Indonesien über Brasilien bis in die USA, und zeigt, wie er seine Reichweite strategisch ausbaut. Dabei wird auch deutlich, wie eng sein Alltag mit den Mechanismen der Plattformen verknüpft ist  und wie stark der Druck ist, konstant neue Inhalte zu liefern. Prominente Follower wie Jason Derulo oder Neymar unterstreichen seine internationale Bekanntheit. Gleichzeitig spart die «37°»-Reportage die Schattenseiten nicht aus: lange Arbeitstage, Einsamkeit auf Reisen, die Abhängigkeit vom Algorithmus sowie Erfahrungen mit Hass und Rassismus.

Mehr zum Thema... 37° TV-Sender ZDF
Kurz-URL: qmde.de/170677
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