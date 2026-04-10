FX verlängert «Welcome to Wrexham» gleich um drei Staffeln

US-Fernsehen

Die erfolgreiche Doku-Serie über den Fußballclub aus Wales wird bis mindestens Staffel acht fortgesetzt.

Der US-Sender FX hat die Sport-Doku-Seriedirekt um drei weitere Staffeln verlängert. Damit ist gesichert, dass das Format mindestens bis zur achten Staffel laufen wird. Die neuen Episoden werden in den USA weiterhin bei FX beziehungsweise FXX sowie über Hulu verfügbar sein.Die Verlängerung erfolgt kurz vor dem Start der fünften Staffel, die am 14. Mai mit einer Doppelfolge Premiere feiert. Anschließend wird wöchentlich eine neue Episode veröffentlicht. Inhaltlich begleitet die Serie weiterhin den walisischen Fußballclub Wrexham AFC und dessen außergewöhnlichen sportlichen Aufstieg.Im Fokus stehen dabei die Clubbesitzer Rob McElhenney und Ryan Reynolds, die den Verein übernommen und in den vergangenen Jahren zu neuen Erfolgen geführt haben. Die kommende Staffel dokumentiert unter anderem den Versuch, nach mehreren Aufstiegen in Folge nun auch den Sprung in die Premier League zu schaffen  ein historisches Unterfangen im englischen Fußball.Seit ihrem Start hat sich «Welcome to Wrexham» zu einer der erfolgreichsten und beliebtesten Doku-Serien entwickelt. Sendervertreter heben vor allem die emotionale Verbindung zwischen Verein, Stadt und Fans hervor, die das Format weltweit populär gemacht hat. Produziert wird die Serie von mehreren Partnern, darunter Boardwalk Pictures und die Produktionsfirmen der beiden Hauptprotagonisten.