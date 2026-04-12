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Ströbel gegen Baum - doch die Quoten sind kein Traum

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«SdS» bekam es mit Show-Konkurrenz durch «Wer weiß denn sowas XXL» und «Deutschland sucht den Superstar».

Die letzte Ausgabe der Brainpool-Show «Schlag den Star» mit dem Jubiläums-Wettkampf der Senderteams von ProSieben und Sat.1 konnte sich trotz besonderer Konstellation nur einen enttäuschend einstelligen Marktanteil von mäßigen 9,6 Prozent sichern, die durch 0,32 Millionen 14-49-Jährige zustande kamen. Mit dem aktuellen Duell Henning Baum vs. Sebastian Ströbel am gestrigen Samstag (11. April) wird sich ProSieben folglich Steigerungen erhofft haben.

Schauen wir auf die Quoten dieses Zweikampfs, dann war die Live-Produktion aus Köln nicht in der Lage, diesen Anspruch zu erfüllen. Im Gegenteil weiter nachgelassene 0,27 Millionen Fans aus der wichtigen Zielgruppe zwischen 14 und 49 Jahren begeisterten sich lediglich für die Übertragung aus Mülheim und brachten «SdS» dieses Mal einen enttäuschenden Marktanteil von mittelmäßigen 8,9 Prozent  das kann nicht der Anspruch der Show-Produktion sein, zumal es früher regelmäßig Werte gen 15 Prozent zu verzeichnen gab. Mäßig fielen bei ProSieben auch die Quotenanteile beim Gesamtpublikum aus: Hier waren für ProSieben wenigstens annehmbare 5,4 Prozent im Angesicht von 0,85 Millionen vertreten.

Tagsüber gab es bei den Unterföhringern abermals «Die Simpsons» in Dauerrotation zum Wiederkäuen. Tun wollten dies zwischen 15.00 und 17.00 Uhr die ersten Folgen lang 0,15 Millionen werberelevante Animations-Freunde im besten und 0,09 Millionen im schlechtesten Falle. Die dazugehörigen Prozentwerte bei den Werberelevanten bewegten sich zunächst in einer blassen Dimension um fünf Prozent und 0,08 Millionen. Später ging es dann immerhin auf durchwinkbare 7,3 Prozent und 0,19 Millionen hoch. Die Resultate mit Bezug zur Gesamtzuschauerschaft beliefen sich auf eine sehr niedrige Flughöhe um beständig ein Prozent bei 0,10 Minimum und maximal 0,26 Millionen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170698
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