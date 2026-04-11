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«Der Trödeltrupp»: RTLZWEI an der Spitze!

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Zumindest eine Stunde lang, kann RTLZWEI die gesamte Konkurrenz hinter sich lassen!

RTLZWEI an der Spitze - diese Schlagzeile dürfte in der jüngeren Vergangenheit wohl durch nicht gerade viele Redaktionen gegangen sein. Und doch ist es die volle Wahrheit! Mit einer nicht zu vernachlässigenden Einschränkung - der Uhrzeit. Um an dieser Stelle den Fokus mal von den "größten Reichweiten" von allerlei Primetime-Formaten neu zu justieren, geht es folgend um die Stunde zwischen etwa 10:00 Uhr und 11:00 Uhr am gestrigen Morgen. Trotz Vormittag ist das Angebot der Sender durchaus vielfältig. Sat.1 zeigt «Richter Alexander Hold», Kabel Eins kommt mit einer Folge «Navy CIS: L.A.», ProSieben bietet «Two and a Half Men», aus dem Ersten gibt es eine Folge «WaPo Berlin» und RTL schließt sich mit «Ulrich Wetzel - Das Strafgericht» der Gerichts-Sendung von Sat.1 an.

Entgegen jeglicher Erwartung setzt sich der Grünwald-Sender RTLZWEI an die Spitze der werberelevanten Reichweite - mit Blick auf die Quote sogar mit Abstand! «Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller» kommt ab 10:05 Uhr bei 0,05 Millionen Umworbenen an, womit sich der Münchner-Sender glatte 8,1 Prozent Marktanteil sichern kann. Kurzum kann hier kein anderer Sender mithalten. Am ehesten ist noch «Richter Alexander Hold» vom Bällchensender dran, ebenfalls mit 0,05 Millionen Umworbenen sind jedoch lediglich 7,4 Prozent drin.

«Navy CIS: L.A.» vom Classics-Sender schafft 0,04 Millionen Werberelevante und daher 6,9 Prozent, ProSieben ist mit Charlie Sheen bei noch 0,03 Millionen Umworbenen auf dem Fernseher, das sind bereits eher magere 4,1 Prozent. Quasi bereits abgeschlagen zeigen sich «WaPo Berlin» und «Ulrich Wetzel - Das Strafgericht» aus dem Ersten und bei RTL. Der öffentlich-rechtliche Player kann nur 0,02 Millionen 14- bis 49-Jährige begeistern, das waren 2,8 Prozent des Marktes - Köln kommt mit 0,01 Millionen auf 2,4 Prozent. Wenn also auch lediglich für eine Stunde - und diese eine Stunde am frühen Vormittag - RTLZWEI dominierte für diese Zeit die gesamte TV-Landschaft!

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/170694
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